X!

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

Vormelisport
Flavio Briatore
Flavio Briatore Autor/allikas: SCANPIX/PA Images
Vormelisport

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas reedel, et järgmisel hooajal jätkavad põhisõitjatena prantslane Pierre Gasly ning argentiinlane Franco Colapinto ehk Paul Aron 2026. aastal tiimi põhisõitja kohta ei teeninud.

Meeskonna esinumbriks on tänavu 20 punkti teeninud Gasly, 22-aastane Colapinto teenis oma koha masinas pärast hooaja kuuendat etappi Miamis. Argentiinlane pole veel suutnud punktiarvet avada, mistõttu on tema tuleviku kohal olnud küsimärgid.

Reedel kinnitas Alpine siiski, et Colapinto jätkab põhisõitjana ka järgmisel aastal. "Kahjuks ei ole meil väga tugev masin. Franco oli alguses veidi kadunud ja ta vajas kolme-nelja etappi, et paremaks saada. Ta on hooaja algusega võrreldes sootuks erinev, palju kindlam," rääkis F1 kodulehele meeskonna juht Flavio Briatore.

"Alguses ei olnud paljud ka meeskonna sees Francos veendunud. Jäin talle kindlaks ja nüüd usuvad kõik, et Franco on Pierre'ile õige meeskonnakaaslane," jätkas 75-aastane itaallane.

Colapintost aasta noorem Aron on sel hooajal Alpine'i saanud esindada kahel vabatreeningul. "Meil ei olnud palju võimalusi sõitjaid vahetada. Meil on Aron, ta on väga tore, aga veel väga noor - tal on veel vaja aasta või kaks varusõitjana kogemusi korjata. Me ei näinud midagi palju paremat sellest, mida Pierre või Franco sõitjatena meeskonnale annavad," lisas Briatore.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

26.10

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22.10

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

18.10

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

04.10

Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

sport.err.ee uudised

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

12:22

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo