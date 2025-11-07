Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas reedel, et järgmisel hooajal jätkavad põhisõitjatena prantslane Pierre Gasly ning argentiinlane Franco Colapinto ehk Paul Aron 2026. aastal tiimi põhisõitja kohta ei teeninud.

Meeskonna esinumbriks on tänavu 20 punkti teeninud Gasly, 22-aastane Colapinto teenis oma koha masinas pärast hooaja kuuendat etappi Miamis. Argentiinlane pole veel suutnud punktiarvet avada, mistõttu on tema tuleviku kohal olnud küsimärgid.

Reedel kinnitas Alpine siiski, et Colapinto jätkab põhisõitjana ka järgmisel aastal. "Kahjuks ei ole meil väga tugev masin. Franco oli alguses veidi kadunud ja ta vajas kolme-nelja etappi, et paremaks saada. Ta on hooaja algusega võrreldes sootuks erinev, palju kindlam," rääkis F1 kodulehele meeskonna juht Flavio Briatore.

"Alguses ei olnud paljud ka meeskonna sees Francos veendunud. Jäin talle kindlaks ja nüüd usuvad kõik, et Franco on Pierre'ile õige meeskonnakaaslane," jätkas 75-aastane itaallane.

Colapintost aasta noorem Aron on sel hooajal Alpine'i saanud esindada kahel vabatreeningul. "Meil ei olnud palju võimalusi sõitjaid vahetada. Meil on Aron, ta on väga tore, aga veel väga noor - tal on veel vaja aasta või kaks varusõitjana kogemusi korjata. Me ei näinud midagi palju paremat sellest, mida Pierre või Franco sõitjatena meeskonnale annavad," lisas Briatore.