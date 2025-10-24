X!

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Vormelisport

Eesti vormelisõitja Paul Aron näitas Mehhikos toimuval F1 etapil esimesel vabatreeningul paremuselt 15. aega, mis on tema senise karjääri parim näitaja. Mis ülesanded tal seejuures olid, pole mõistagi avalikkusele teada.

Neljandat korda vormel-1 vabatreeningul rooli saanud ja teist korda Alpine'i masinat taltsutanud eestlane kaotas kiireimat aega näidanud Ferrari piloodile Charles Leclercile (1.18,380) 1,482 sekundiga.

Mitte põhikohaga uustulnukaid oli vabatreeningul koguni üheksa. Nendest näitas Aron neljandat aega.

Võrreldes oma tiimikaaslase Franco Colapintoga oli eestlane umbes pool sekundit aeglasem. Argentiinlane kaotas parimal juhul Leclercile 0,951 sekundiga. Monacolasele järgnesid Kimi Antonelli (Mercedes; +0,107) ja Nico Hülkenberg (Kick Sauber, +0,380).

Teisel vabatreeningul istub samasse autosse Aroni asemel Alpine'i esinumber Pierre Gasly.

Ühe korra sel hooajal peaks Aron saama veel võimalust vormel-1 vabatreeningust osa võtta.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22.10

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

18.10

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

04.10

Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

04.10

Sündmusterohketel vabatreeningutel oli kiireim Verstappen

03.10

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

29.09

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

21.09

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

20.09

Verstappen alustab Bakuus parimalt stardikohalt, Piastri lõpetas seinas

07.09

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

06.09

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

sport.err.ee uudised

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

24.10

Pronks taskus, astub Karelson areenile Bundesligas

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

ETV spordisaade, 24. oktoober

24.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile Uuendatud

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises Uuendatud

24.10

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

24.10

"Spordipühapäev" uurib Eesti sõudmise olukorda

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

loetumad

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo