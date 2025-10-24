Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha
Eesti vormelisõitja Paul Aron näitas Mehhikos toimuval F1 etapil esimesel vabatreeningul paremuselt 15. aega, mis on tema senise karjääri parim näitaja. Mis ülesanded tal seejuures olid, pole mõistagi avalikkusele teada.
Neljandat korda vormel-1 vabatreeningul rooli saanud ja teist korda Alpine'i masinat taltsutanud eestlane kaotas kiireimat aega näidanud Ferrari piloodile Charles Leclercile (1.18,380) 1,482 sekundiga.
Hang on, Paul! @PaulAron16 slides his way through Turn 4 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/F4T92hENHC— Formula 1 (@F1) October 24, 2025
Mitte põhikohaga uustulnukaid oli vabatreeningul koguni üheksa. Nendest näitas Aron neljandat aega.
Võrreldes oma tiimikaaslase Franco Colapintoga oli eestlane umbes pool sekundit aeglasem. Argentiinlane kaotas parimal juhul Leclercile 0,951 sekundiga. Monacolasele järgnesid Kimi Antonelli (Mercedes; +0,107) ja Nico Hülkenberg (Kick Sauber, +0,380).
Teisel vabatreeningul istub samasse autosse Aroni asemel Alpine'i esinumber Pierre Gasly.
Ühe korra sel hooajal peaks Aron saama veel võimalust vormel-1 vabatreeningust osa võtta.
Toimetaja: Siim Boikov