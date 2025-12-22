X!

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

Vormelisport
Foto: Kuvatõmmis
Vormelisport

Eesti vormelisõitja Paul Aron nägi lõppenud F1 hooajal kulisside taga ränka vaeva ning sai kaasa lüüa viiel vabatreeningul, aga loodetud põhisõitja kohta kuninglikus sarjas see endaga kaasa ei toonud. Sellele vaatamata on Aron kindel, et andis ennast tänavu kõik.

"Isiklikult lootsin väga, et suudan selle aastaga end täiskohaga vormel-1 sõitjaks välja treenida. Kahjuks see nii ei läinud, aga kui mõtlen sellele, mida omalt poolt panustasin, siis ma ei oleks saanud rohkem teha," kinnitas Aron esmaspäeval ERR-iga rääkides.

"Tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin ja tegin seda puhtalt selle pärast, et ma tahan vormel-ühte jõuda ja ma ei taha, et seal oleks ühtegi vabandust, mida keegi saab mulle ette heita. Kui ma sinna ei jõua, siis ma tahan, et ainukeseks põhjuseks oleks, et see on midagi, mis pole minu kontrolli all," tõdes Aron.

Novembri alguses teatas Aroni leivaisa Alpine, et meeskonna esinumbri Pierre Gasly kõrval jätkab järgmisel hooajal teise sõitjana argentiinlane Franco Colapinto. Miks ikkagi selline valik tehti? "Erinevatel inimestel on erinevad selgitused. Lõppkokkuvõttes: mis vahet seal on? See on praegu reaalsus," vastas Aron.

"Tiim oli minu tööga väga rahul, mina olin see, kes aastaringselt simulaatoris tööd tegi ja minu graafik oli kõigist, kes vormel-ühes sõidutööd teevad, kõige kiirem. Nagu sõitjadki, olin igal etapil raja ääres, aga etappide vahelistel perioodidel, kui sõitjad saavad puhata, olin simulaatoris. Tegin põhisõitjatega võrreldes topelttööd," sõnas Eesti vormelipiloot. "Lisaks olen peamiselt arendanud järgmise aasta autot. Minu panus sinna tiimi on olnud väga suur ja omalt poolt lootsin, et mida rohkem ma panustan, seda suurem on ka minu võit. Ma ei öelnud ühelegi asjale ei ja üritasin alati teha rohkem kui oli vaja. Kahjuks see otsus läks sel aastal niipidi, aga mul on ikka hea võimalus vormel-ühte jõuda ja seepärast teen kindlaks, et annan endast ka tulevikus maksimumi."

Aron osales sel hooajal Sauberi võistkonna ridades juuli alguses Silverstone'i GP vabatreeningul ning lõi kuu aega hiljem kaasa ka Ungari GP-l. Oma kodumeeskonda Alpine'i esindas ta enne aasta viimast etappi Abu Dhabis ka Itaalias ja Mehhikos. "See oli kõik õppus. Esimesel vabatreeningul Sauberis oli mu ainus eesmärk täita tiimi poolt antud plaani, olin väga tiimimängija. Mida rohkem ma neid vabatreeninguid tegin, seda rohkem ma õppisin, et selles sarjas tuleb ka väga enda seest seista," selgitas Aron.

"Esimene reegel on, et teed tiimi plaani nii nagu soovitud. Teine reegel on, et sa ei tee autot katki, aga kolmas reegel on, et iga kord, kui sa oled vormel-1 autos, siis kõik jälgivad sind. Mida rohkem ma neid vabatreeninguid tegin, seda rohkem sain aru, et pean seal ka enda peale mõtlema. Tegin iga kord, mida minult küsiti, aga nende vabatreeningutega õppisin, kuidas seda kasutada enda kasuks ja kuiads teha kindlaks, et ka väliselt on näha, et olen talendikas ja et ma väärin kohta vormel-ühes."

"Õppisin enda eest rohkem seisma, sest vormel-ühes keegi teine sinu eest ei seisa. Sa pead leidma viisid, kuidas ennast teistest kõrgemale tõsta ja sa ei saa teiste inimeste peale loota," võttis Aron lõppenud aasta kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm








