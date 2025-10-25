X!

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Michael Potts
Vormelisport

Eesti vormelisõitja Paul Aron sai reedel Hermanos Rodriguezi ringrajal toimuval vormel-1 MM-etapi esimesel vabatreeningul proovida Alpine'i masinat. Ta läbis 29 ringi ja jäi aegade võrdluses 15. kohale, mis tähistab siiski tema parimat nelja senise vabatreeningu jooksul sel aastal.

"Kõigepealt suur tänu võistkonnale, kes andis mulle võimaluse esimesel vabatreeningul sõita. Mehhikos on keeruline sõita, eriti suure kõrguse tõttu, nii et lahe oli autot nendes tingimustes proovida," kommenteeris ta pärast sooritust.

"Pidamine oli üsna madal ja pidin ring-ringilt enesekindlust koguma. Samuti oli rajal üsna palju liiklust, mis mõjutas minu ringe, aga nii lühikesel rajal ja paljude uustulnukatega polnud see üllatus."

"Sessiooni eesmärk oli võistkonda aidata, proovida mõningaid seadistusi ja anda head tagasisidet," selgitas eestlane. "Lõpuks oli väga edukas sessioon ja väga kasulik minu arengule. Kogu ülejäänud nädalavahetuse aitan tiimi igal võimalikul moel."

Teine esimesel treeningul osalenud Alpine'i piloot ehk põhisõitja Franco Colapinto oli eestlasest üle poole sekundi nobedam ja aegade võrdluses üheksas. Teisel sessioonil piirdus argentiinlane 18. ajaga.

"Alati on hea olla tagasi selles maailmajaos ja sõita sel unikaalsel ringrajal. Isiklikult tundus olevat korralik reede, kus sain hea hoo sisse," olid tema muljed. "Ma arvan, et meil on veel leida kohti, kus juurde panna, eriti äärekivide ja konaruste tõttu, kus auto tundus üsna ebastabiilne."

"Teise vabatreeningu pikal lõigul tundsin end hästi, seega loodetavasti lisab see midagi, mille poole pühapäeval püüelda. Nagu reedeti ikka - analüüsitavat on palju ja võistkonnana on meil mõni asi paremaks muuta."

Teisel vabatreeningul istus Aroni asemel masinasse tiimi esisõitja Pierre Gasly, kuid tema sooritus head märki ei andnud. Aegade võrdluses kuulus prantslasele viimane ehk 20. koht.

"Täna vaatasin esimest treeningut kõrvalt ja minu autos istus Paul. Ta tegi head tööd, jälgides kava ja andis meile seadistuseks andmeid, mida kasutada," alustas Gasly siiski kiitusega.

"Minu poolt oli väga keeruline ja ilmselt üks hooaja raskemaid sessioone, kui teisel treeningul autosse istusin. Mingil põhjusel oli mul lihtsalt autoga keeruline. Keeruline oli ta igas mõttes - auto tundus teistsugune kui tavaliselt ja haarduvus oli väga kehv."

"Seega ei alanud nädalavahetus ideaalselt, aga olen kindel, et tuleme kokku ja püüame homme - kui asjad juba rohkem loevad - paremat sooritust," lõpetas Gasly.

Toimetaja: Siim Boikov

