X!

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud

Korvpall
{{1761417060000 | amCalendar}}
Foto: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkas laupäeval oma võidukat hooaega Eesti-Läti liigas, kui oli ülikooliderbis otsustavatel hetkedel TalTech/Alexelast parem.

Tartu Ülikool jäi mängu alguses tagaajaja rolli, kuid ei lubanud enam kui 2100 pealtvaataja ees toimunud kohtumises võõrustajal kaugele ette rebida. Teisel poolajal käis mäng spurtidena - Tartu Ülikool pääses juhtima, aga TalTechil oli vastus võtta.

Mäng oli veel minut enne lõpusireeni viigis 77:77, aga tartlased olid otsustavatel hetkedel paremad ning vormistasid 84:77 (21:27, 19:16, 24:16, 20:18) võidu.

"Teame, et TalTech saab alati jooksma ja nad skoorivad esimesel veerandil palju. Seepärast alustasin natuke ebatavalise viisikuga, teadsin, et Varrak on valmistanud ette, et mul tulevad kaks välismaalast," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

Kuusmaa saatis mängu alguses väledale ja pigem väiksele TalTechile vastu Rauno Nurgeri, Karl Johan Lipsi ja Markus Ilveri ehk sisuliselt oma pikima koosseisu. "Teine poolaeg enam mingeid eksperimente ei teinud ja punkt-punkti haaval läksime. Vahepeal oli pingeline moment, kus olime kuuega ees, aga andsime lauavõitluse ja pallikaotustega selle vahe tagasi. Aga üldjoontes võib rahule jääda," sõnas treener.

"Mõningaid asju tegime valesti, mõningaid asju targasti. Me ei hakanud lõpus rapsima, üritasime rünnata neid mängijaid, kes TalTechis väga kaitset ei taha mängida."

Äsja FIBA Euroopa karikasarjas Porto alistanud Tartu Ülikool on alustanud Eesti-Läti liiga hooaega suurepäraselt ning võitnud kõik kuus kohtumist, alistades muuhulgas ka Kalev/Cramo ning Riia VEF-i. "Võin öelda, et võistkonnas on eneseusku ja jõudu, mehed ise usuvad. Aga korvpallihooaeg kestab kahjuks üheksa kuud, eks mingi aeg tuleb mõõnaperiood sisse. Kui need asjad üle elad, siis läheb edasi," lõpetas Kuusmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

25.10

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

25.10

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

videod

sport.err.ee uudised

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:52

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

ETV spordisaade, 25. oktoober

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

loetumad

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

25.10

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo