Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud

Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkas laupäeval oma võidukat hooaega Eesti-Läti liigas, kui oli ülikooliderbis otsustavatel hetkedel TalTech/Alexelast parem.

Tartu Ülikool jäi mängu alguses tagaajaja rolli, kuid ei lubanud enam kui 2100 pealtvaataja ees toimunud kohtumises võõrustajal kaugele ette rebida. Teisel poolajal käis mäng spurtidena - Tartu Ülikool pääses juhtima, aga TalTechil oli vastus võtta.

Mäng oli veel minut enne lõpusireeni viigis 77:77, aga tartlased olid otsustavatel hetkedel paremad ning vormistasid 84:77 (21:27, 19:16, 24:16, 20:18) võidu.

"Teame, et TalTech saab alati jooksma ja nad skoorivad esimesel veerandil palju. Seepärast alustasin natuke ebatavalise viisikuga, teadsin, et Varrak on valmistanud ette, et mul tulevad kaks välismaalast," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

Kuusmaa saatis mängu alguses väledale ja pigem väiksele TalTechile vastu Rauno Nurgeri, Karl Johan Lipsi ja Markus Ilveri ehk sisuliselt oma pikima koosseisu. "Teine poolaeg enam mingeid eksperimente ei teinud ja punkt-punkti haaval läksime. Vahepeal oli pingeline moment, kus olime kuuega ees, aga andsime lauavõitluse ja pallikaotustega selle vahe tagasi. Aga üldjoontes võib rahule jääda," sõnas treener.

"Mõningaid asju tegime valesti, mõningaid asju targasti. Me ei hakanud lõpus rapsima, üritasime rünnata neid mängijaid, kes TalTechis väga kaitset ei taha mängida."

Äsja FIBA Euroopa karikasarjas Porto alistanud Tartu Ülikool on alustanud Eesti-Läti liiga hooaega suurepäraselt ning võitnud kõik kuus kohtumist, alistades muuhulgas ka Kalev/Cramo ning Riia VEF-i. "Võin öelda, et võistkonnas on eneseusku ja jõudu, mehed ise usuvad. Aga korvpallihooaeg kestab kahjuks üheksa kuud, eks mingi aeg tuleb mõõnaperiood sisse. Kui need asjad üle elad, siis läheb edasi," lõpetas Kuusmaa.