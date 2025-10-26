Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas ühendavad enam kui pooled mängijad õppimise ja profikorvpalli. Sportlikud eesmärgid on mängijatel sellegipoolest kõrged ja meeskond on ohtlik vastane kõigile.

TalTech/Alexela korvpallimeeskond eristub Eesti klubide seas sellega, et välismängijaid neil enamasti pole ja enam kui pooled õpivad, mis on Tallinna Tehnikaülikoolis ka üks kriteeriume meeskonda pääsemisel. Selleks hooajaks klubiga liitunud kolmest korvpallurist kaks, Pärnust saabunud Oliver Suurorg ja Ivo Van Tamm, on ühtlasi TTÜ tudengid.

"Tundsin mängija ja inimesena, et natuke on vaja sellist olustiku muutust ja arvan, et see tuleb kasuks, kui tahad inimese ja mängijana areneda. Ega sportlaskarjäär ei ole ju kahjuks lõpmatu ja tuleb mõelda ka sellele, et mida pärast seda teha," rääkis Tamm ERR-ile. "See oli põhiline punkt TalTechi tulles, aga see tuli pigem lisaboonusena. Arvan, et korvpalliplatsil annab see ka mõnusat vaheldust ja aitab panna aju natuke teistmoodi tööle."

Vaid korvpalliga tegelevad Siim-Markus Post, Taavi Jurkatamm, Oliver Metsalu ja Saimon Sutt. Teised kõik mängivad profikorvpalli õppimise kõrvalt. "Kui ise oled normaalne vend, siis õpingud ei sega profispordi tegemist," arvab meeskonna peatreener Alar Varrak. "TalTechis on selleks õppekavadega ka kõik tingimused loodud. Jah, meil on seitse tudengit ja kaks gümnasisti. Kokku on meil üheksa õppur-sportlast ja loomulikult on neil raskem kui tavasportlasel, aga normaalne spordimees saab need kaks asja ühendatud," lisas juhendaja.

Meeskonna seitsmest tudengist kuus õpivad majandust ja 29-aastane Tamm on inseneriõppes, ehkki majandus köidab tedagi. "Vaatame, et kui mulle robotitega nokitsemine huvi hakkab pakkuma, siis võib olla jään inseneriteaduskonda, aga hetkel on plaan majandusteaduskonda mingi hetk üle minna," sõnas ta.

Hooaja esimesest viiest mängust kaks võitnud TalTech/Alexela eesmärk on pääseda Eesti-Läti liigas kaheksa parema sekka ning võita Eesti meistrivõistlustelt medal. Tamm, kes teenis pärast pikemat vigastuspausi nädalavahetusel Tartu ülikool Maks ja Mooritsa vastu esimesed minutid, usub, et TalTechi universaalsel meeskonnal on potentsiaali küllaga.

"Kõik, mis on siin nelja seina vahel, on ülimalt professionaalne," kiitis Tamm. "Kõikide fookus ja põhisiht on ikkagi korvpall ja teha nii isiklikult kui TalTechiga väga head tulemust. Arvan, et eks me vaikselt sinna suunas liigume, et saame oma mängupildi üha paremaks ja käima. Eks meil on ebaõnne ka olnud, mina ja paar mängijat veel on siin vigastustega kimpus olnud. Arvan, et kui kõik on terved, siis oleme löögivalmis."