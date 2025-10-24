Kristian Kullamäe on rahul oma rolliga Panevežyse korvpalliklubis ja loodab meeskonnaga mängida hea hooaja. Lietkabelis on saanud Leedu meistrivõistlustel häid võite, aga eurosarjas on neid vaja juurde.

Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis alustas tugevuselt teist eurosarja võiduga kodus, aga nüüd on EuroCupil kaotatud võõrsil kolm mängu järjest ja neist kaks suurelt. Viimati jäädi 28 punktiga alla Prantsusmaa meeskonnale Bourg-en-Bresse 65:93.

"Vastane on olnud ilmselgelt parem. Me ei ole suutnud vastu hakata, kahju," lausus Kullamäe. "Kaks korda niimoodi, aga mänge on nii palju ja hooaeg on EuroCup sarjas pikk. Arvan, et pead ei saa norgu lasta, tuleb edasi proovida."

Kullamäe liitus Panevežyse klubiga uuesti sel suvel pärast kahte hooaega Hispaanias Bilbao meeskonnas. Klubivahetusega on 26-aastase Eesti koondise mängujuhi vastutus kasvanud, mis rõõmustab ka mängijat.

"Praegu olen rahul, siin on päris tummised võistkonnad ja igal nädalal on väga korralik mäng. Leedu liigas on samamoodi kõvasti pusimist ja häid mänge," kirjeldas eestlane. "Seda ma tahtsin ja selle järgi ma tulin ja nüüd proovin endast maksimumi anda."

Eurosarjas on Kullamäe saanud mänguaega üle 30 minuti, tema arvele on jäänud keskmiselt 15 punkti, viis lauapalli ja neli tulemuslikku söötu. Klubi serblasest peatreener Nenad Canak ootab Kullamäelt mängujuhtimise kõrval ka punkte.

"Rünnakul tuleb aidata teisi ja samas ise ka skoori teha. Selline on välismängija roll tihti võistkondades, et ta tuuakse tugevdama ja vedama. Treener ilmselt teab minu plusse ja miinuseid ka ja ses mõttes on meil hea klapp," selgitas Kullamäe.

"Proovid treeneri antud ülesandeid täita ja ma arvan, et see ikka annab mängijale kindlustunde. Kui see on olemas platsil, siis tulevadki paremad mängud välja ja endal on lihtsam platsil toimetada."

"Mulle meeldib Serbia koolkond, tahaks öelda," tunnistas Kullamäe. "Treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias. Olen rahul ja loodan, et mul tuleb hea aasta."

Leedu liigas juba nii Žalgirist kui Rytast võitnud Lietkabelis soovib eurosarjas alagrupist edasi pääseda. "Kodus tuleb kindlasti võita mänge ja väljas tuleb ka proovida mõni kätte saada, kui tahad sõelmängudele saada," lausus tagamees. "See on kindlasti meie eesmärk. Järgmisel nädalal kodus tuleb kindlasti võita."