Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

Žalgiris (4-2) viskas mängu esimesed üheksa punkti ja läks avaveerandi lõpus juhtima 26:11, kolmandal veerandajal suurenes kohtumist kontrollinud külalismeeskonna eduseis ka 25-punktiliseks. Kõigi sarjade peale kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud Žalgirise resultatiivseim oli kõik kolm kaugviset tabanud Maodo Lo 20 punktiga.

38-aastane Prantsusmaa korvpallitäht Nando De Colo tegi oma kahe viimase aasta resultatiivseima mängu, kui kogus Lyoni (2-4) 85:79 võidumängus Dubai (3-3) korvpallimeeskonna üle 24 punkti ja viis korvisöötu.

Tabeliliidrina jätkab aga kuuest mängust viis võitnud Tel Avivi Hapoel, kes oli neljapäeval 85:77 üle kevadisest finalistist Monacost (3-3). Sealjuures võitis Monaco kolmanda veerandaja 29:18, aga kodumeeskond tegi kohtumise lõpus 9:0 vahespurdi. Vasilije Micic viskas võitjate kasuks 22 punkti.

Valencia (3-3) ridades jõudsid viis meest kahekohalise punktisummani ja Hispaania klubi teenis võõrsil 103:100 võidu Milano Olimpia (2-4) üle. Võõrustajaid ei päästnud ka NBA kogemusega argentiinlase Leandro Bolmaro 31 punkti.