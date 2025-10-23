X!

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

Korvpall
Lonnie Walker
Lonnie Walker Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Korvpall

Tel Avivi Maccabi alistas korvpalli Euroliiga ainsas kolmapäeval peetud kohtumises dramaatilisel moel Madridi Reali 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17).

Mäng neutraalsel areenil Belgradis oli üsna sündmusterohke ja põneva lõpplahendusega. Suurema osa neljandast veerandist juhtis Maccabi, aga viimasel minutil asus Real 91:89 peale.

Maccabi kangelaseks kerkis Tamir Blatt, kes tabas 4,3 sekundit enne lõppu võrdlemisi ebamugava kaugviske. Seejuures oli Iisraeli mees varemalt neli kolmest mööda ladunud.

Kohtumine oli mälestusväärne ka tema võistkonnakaaslase Lonnie Walkeri jaoks, kes skooris teisel veerandajal koguni 20 punkti - tegemist on Euroliiga rekordiga, sest ükski teine mängija pole teisel perioodil nii palju visanud.

Kokku jäi Walkeri arvele 27 punkti, Roman Sorkin lisas 21 silma. Blatt panustas tosina punkti, aga ka üheksa resultatiivse sööduga. Mario Hezonja tõi Realile 24 punkti, Trey Lyles 16 silma ja kümme lauapalli.

Teise kaotuse järjest saanud Real jätkab Euroliigat kolme võidu ja kolme kaotusega. Maccabil on kirjas kaks võitu ja neli kaotust. Tabeli eesotsast leiab nelja võidu ja ühe kaotusega Ateena Panathinaikose ja Tel Avivi Hapoeli.

Toimetaja: Siim Boikov

videod

