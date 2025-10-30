Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

Korvpalli Euroliigas peeti kolmapäeval kaks mängu ning võidu said kirja tabeliliider Tel Avivi Hapoel ja kevadine finalist Monaco.

Oma kodumänge Sofias pidav Hapoel oli Belgradi Partizani vastu kolmanda veerandaja alguses 52:53 kaotusseisus, aga suurendas kiirelt vahe seitsmepunktiliseks ja külalismeeskonda enam ette ei lubanud. Otsustaval perioodil kahanes vahe ühekohaliseks vaid kahel puhul, lõpuks teenis Tel Avivi meeskond 97:84 võidu.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud ja seitsmest mängust võetud kuue võiduga tabeli tipus trooniva Hapoeli resultatiivseim oli Collin Malcolm 17 punktiga. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel kuus tema meeskonnakaaslast.

Võõrsilmängu Olympiakosi vastu hästi alustanud, aga pea kogu teise veerandaja kaotusseisus veetnud Monaco tegi kolmanda perioodi lõpus 52:54 kaotusseisust 12:0 vahespurdi. Kreeka klubi rohkem juhtima ei pääsenudki, kuigi vahe kahanes mängu otsustavas faasis ka kahele punktile.

Monacot vedasid kaks meest, kui Alpha Diallo arvele jäi 27 punkti ning Mike James panustas võitu 23 punkti ja kümne korvisööduga. Tyler Dorsey tõi võõrustajatele 23 punkti. Mõlemal on tabelis neli võitu ja kolm kaotust.