X!

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpall

Korvpalli Euroliiga on vaikselt tuure kogumas. Korvpallikommentaatori Madis Soodla arvates võib sel hooajal üheks tõsiseltvõetavaks pretendendiks olla meie lähinaabrite Žalgiris.

Euroliigas on viis vooru mängitud. Kas me saame juba midagi välja tuua või vara veel?

Päris lahe on vaadata, kuidas tänasel päeval Euroliiga toimib. 20 võistkonda, mänge on väga palju. Eestis jääb selline tunne, et Eesti võistkonnad peavad võõrsilmängule liinibussiga sõitma, aga seal on selline tunne, et öeldakse, et panka raha enam juurde tuua ei saa. Need eelarved on suuremad ja tase on tõesti päris hea.

Keda tasub meeskondadest välja tuua?

Dubai on uus meeskond. Neil on saal selline, et mahutab 17 000 pealtvaatajat, aga praegu käib neid keskmiselt 6000 vaatamas. Seal on kõvasti juurde panna. Kaunase Žalgiris alustas kolme järjestikuse võiduga, nii et see atmosfäär Kaunases on ikkagi väga vinge.

Võtame Žalgirise jutuks. Neil on uus peatreener Tomas Masiulis. Kas tema käekiri on juba selge?

Ei saa öelda, et see päris selge on. Aga nagu just mainisin, nad alustasid kolme järjestikuse võiduga. Masiulis on Šarunas Jasikevičiuse parem käsi olnud pea kogu oma elu, nii et ta on palju õppinud.

Žalgiris sai eelarvesse veel paar miljonit juurde ning nüüd on see üle 20 miljoni euro. Kas selle raha eest saadi piisavalt kvaliteetseid mängijaid, et võidelda Final Four'i koha eest?

Mulle tundub, et tänasel päeval on Euroliiga selline, et seal ei ole võistkonda, kes ei võidaks. Eelmisel aastal oli Berliini Alba, kes ei suutnud väga võite noppida. Praegu on Baskonia ilma võiduta, aga usun, et ükskõik, mis võistkond oled ja vahet ei ole kelle vastu lähed, iga mäng on raske.

Žalgirise puhul usun, et neil on kindlasti materjali. Selle võistkonnaga nad võivad nelja parema hulka saada küll.

Panathinaikosel jäi eelmisel hooajal punkt panemata. Mida öelda nende kohta?

Punkt jäi panemata. [Peatreeneri] Ergin Atamani laused on sellised, et nemad võidavad sel hooajal, aga võib-olla teine hetk ei tule selle kohta midagi. Aga nagu ütlesin, Euroliiga on nii võrdne, et seal ei ole vahet, kes sulle vastu tuleb.

Jasikevičiuse Fenerbahce – kas nad muutusid kahe hooaja vahel paremaks või nõrgemaks?

Praegu on neil tulnud kolm kaotust järjest. Eks neil on see koorem ka peal, sest eelmisel aastal võitsid. Ma pigem ütlen, et jäid suhteliselt samaks.

Mis on see hooaja faas, kui me saame uuesti ETV stuudios kohtuda ja öelda, et jõujooned on päris hästi selged?

Tahaks uskuda, et kui pool hooaega on mängitud, siis teame, kes on tabelis üleval- või allpool. Reaalsus on see, et eelmisel aastal ju nägime, et alles viimastes voorudes tehti selgeks, kes kümne või kuue parema hulgas on.

Aitäh, Madis Soodla!

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

18.10

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

17.10

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

17.10

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

17.10

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

17.10

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

16.10

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

16.10

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

16.10

Uustulnukad aitasid Reali Euroliigas järjekordse võiduni

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud

15.10

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu

15.10

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

15.10

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

videod

sport.err.ee uudised

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

18.10

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev Uuendatud

18.10

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi Uuendatud

18.10

ETV spordisaade, 18. oktoober

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

18.10

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

18.10

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

18.10

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

18.10

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

loetumad

18.10

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

18.10

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

18.10

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

17.10

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo