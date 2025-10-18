Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

Euroliigas on viis vooru mängitud. Kas me saame juba midagi välja tuua või vara veel?

Päris lahe on vaadata, kuidas tänasel päeval Euroliiga toimib. 20 võistkonda, mänge on väga palju. Eestis jääb selline tunne, et Eesti võistkonnad peavad võõrsilmängule liinibussiga sõitma, aga seal on selline tunne, et öeldakse, et panka raha enam juurde tuua ei saa. Need eelarved on suuremad ja tase on tõesti päris hea.

Keda tasub meeskondadest välja tuua?

Dubai on uus meeskond. Neil on saal selline, et mahutab 17 000 pealtvaatajat, aga praegu käib neid keskmiselt 6000 vaatamas. Seal on kõvasti juurde panna. Kaunase Žalgiris alustas kolme järjestikuse võiduga, nii et see atmosfäär Kaunases on ikkagi väga vinge.

Võtame Žalgirise jutuks. Neil on uus peatreener Tomas Masiulis. Kas tema käekiri on juba selge?

Ei saa öelda, et see päris selge on. Aga nagu just mainisin, nad alustasid kolme järjestikuse võiduga. Masiulis on Šarunas Jasikevičiuse parem käsi olnud pea kogu oma elu, nii et ta on palju õppinud.

Žalgiris sai eelarvesse veel paar miljonit juurde ning nüüd on see üle 20 miljoni euro. Kas selle raha eest saadi piisavalt kvaliteetseid mängijaid, et võidelda Final Four'i koha eest?

Mulle tundub, et tänasel päeval on Euroliiga selline, et seal ei ole võistkonda, kes ei võidaks. Eelmisel aastal oli Berliini Alba, kes ei suutnud väga võite noppida. Praegu on Baskonia ilma võiduta, aga usun, et ükskõik, mis võistkond oled ja vahet ei ole kelle vastu lähed, iga mäng on raske.

Žalgirise puhul usun, et neil on kindlasti materjali. Selle võistkonnaga nad võivad nelja parema hulka saada küll.

Panathinaikosel jäi eelmisel hooajal punkt panemata. Mida öelda nende kohta?

Punkt jäi panemata. [Peatreeneri] Ergin Atamani laused on sellised, et nemad võidavad sel hooajal, aga võib-olla teine hetk ei tule selle kohta midagi. Aga nagu ütlesin, Euroliiga on nii võrdne, et seal ei ole vahet, kes sulle vastu tuleb.

Jasikevičiuse Fenerbahce – kas nad muutusid kahe hooaja vahel paremaks või nõrgemaks?

Praegu on neil tulnud kolm kaotust järjest. Eks neil on see koorem ka peal, sest eelmisel aastal võitsid. Ma pigem ütlen, et jäid suhteliselt samaks.

Mis on see hooaja faas, kui me saame uuesti ETV stuudios kohtuda ja öelda, et jõujooned on päris hästi selged?

Tahaks uskuda, et kui pool hooaega on mängitud, siis teame, kes on tabelis üleval- või allpool. Reaalsus on see, et eelmisel aastal ju nägime, et alles viimastes voorudes tehti selgeks, kes kümne või kuue parema hulgas on.

