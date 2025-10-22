Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu
Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 274.) pidi Hamburgis toimuva ATP Challenger 50 taseme tenniseturniiri pooleli jätma.
Glinka alistas teisipäeval esimeses ringis hispaanlase Pedro Vives Marcose 6:4, 6:1 ja pääses edasi teise ringi, kus tema vastaseks oli viiendana asetatud britt George Loffhagen (ATP 215.).
Glinka teatas loobumisest enne matši algust. Tema treener Kenneth Raisma ütles Tennisnetile, et Glinkat tabas kõhuviirus, mis sundis turniiri pooleli jätma.
Loffhagen läheb veerandfinaalis kokku kas prantslase Matteo Martineau (ATP 322.) või sakslase Henri Squirega (ATP 263.).
Toimetaja: Henrik Laever