Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

Loffhagen läheb veerandfinaalis kokku kas prantslase Matteo Martineau (ATP 322.) või sakslase Henri Squirega (ATP 263.).

Glinka teatas loobumisest enne matši algust. Tema treener Kenneth Raisma ütles Tennisnetile , et Glinkat tabas kõhuviirus, mis sundis turniiri pooleli jätma.

Glinka alistas teisipäeval esimeses ringis hispaanlase Pedro Vives Marcose 6:4, 6:1 ja pääses edasi teise ringi, kus tema vastaseks oli viiendana asetatud britt George Loffhagen (ATP 215.).

