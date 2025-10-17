X!

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

Korvpall
Korvpall

Kaunase Žalgiris pidi korvpalli Euroliigas koduväljakul tunnistama Milano Olimpia 89:78 (13:21, 26:21, 24:19, 26:17) paremust.

Žalgiris alustas kohtumist paremini ning pääses teise veerandi alguses korraks 16 punktiga juhtima (31:15), kuid Olimpia kärpis poolajaks vahe kolmele punktile (42:39). Kolmas veerandaeg kulges tasavägiselt ja Žalgiris püsis löögiulatuses, aga viimane vaatus kuulus täielikult Olimpiale.

Quinn Ellis, Devin Booker, Giampaolo Ricci ja Shavon Shields viskasid kõik Olimpia kasuks 15 punkti, Žalgiris resultatiivseim oli 20 punkti kogunud Arnas Butkevicius.

Olimpia sai kolme kaotuse kõrvale teise võidu. Teist mängu järjest kaotanud Žalgirisel on kolm võitu.

Tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce pani kodusaalis paika Müncheni Bayerni, teenides võidu numbritega 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27). Mikael Jantunen ja Scottie Wilbekin vedasid võitjate mänguvankrit vastavalt 15 ja 14 punktiga. Bayerni särgis tõid Andreas Obst, Isiaha Mike ja Wenyen Gabriel kõik 13 silma.

Nii Fenerbahcel kui ka Bayernil on kirjas kaks võitu ja kolm kaotust.

Pireuse Olympiakos oli kohtumises Tel Avivi Maccabi vastu veel kolm minutit enne lõppu maas 12 punktiga, kuid tuli raskest seisust välja ja noppis magusa 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) võidu. Võitjate poolel säras Sasha Vezenkov, kes viskas 23 punkti ja hankis 10 lauapalli. Olympiakos teenis kolmanda võidu, Maccabi pidi vastu võtma neljanda kaotuse.

Dubai alistas koduväljakul Barcelona 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22) ning kirjutas tabelisse kolmanda võidu. Suurima panuse võitu andsid Filip Petrušev ja Dwayne Bacon, kes viskasid 23 ja 20 silma.

Reede õhtul peetakse veel kuus kohtumist: Crvena Zvezda - Real, Anadolu Efes - Panathinaikos, Monaco - Valencia, ASVEL - Virtus, Baskonia - Partizan ja Paris - Hapoel.

Toimetaja: Henrik Laever

