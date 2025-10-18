X!

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

Hapoeli tagamängija Vasilije Micic
Hapoeli tagamängija Vasilije Micic Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalli Euroliigas alistas Tel Avivi Hapoel reede õhtul võõrsil Pariisi meeskonna 89:88 ning kerkis koos samuti võidu teeninud Panathinaikosiga tabeli tippu.

Kevadel Euroliiga parimaks noormängijaks nimetatud 23-aastane Nadir Hifi hoidis kolme võidu ja ühe kaotusega palli mängu pannud võistkondade kohtumise lõpuminutitel oma kümne järjestikuse punktiga Pariisi meeskonda mängus ning Mouhamed Faye viis 30 sekundit enne lõpusireeni võõrustajad 88:87 juhtima.

Kõik oma seitse punkti vabaviskejoonelt toonud Tyler Ennis oli siis kahel korral täpne, 23 punkti kogunud Hifi vise ei tabanud ja nii teenis Tel Avivi meeskond 89:88 võidu.

Eelmised kolm mängu võitnud Madridi Real pidi võõrsil tunnistama Belgradi Crvena zvezda 90:75 paremust. Codi Miller-Mcintyre viskas võitjate kasuks 18 punkti, võttis 8 lauapalli ning jagas ka 8 resultatiivset söötu. 18 punkti panustas ka Jordan Nwora, Reali resultatiivseim oli Chuma Okeke 16 punkti ja 8 lauapalliga.

Monaco läks kodusaalis Valencia vastu teisele poolajale vastu 20-punktilises eduseisus, külalismeeskond võitis kolmanda perioodi 25:14, aga Vassilis Spanoulise hoolealused teenisid ikkagi 90:84 võidu. Alpha Diallo viskas kevadise finalisti Monaco kasuks 16 punkti, Nikola Mirotic ja Matthew Strazel lisasid vastavalt 15 ja 14 punkti.

Panathinaikos tegi võõrsil Anadolu Efese vastu kolmanda veerandaja lõpus ja neljanda alguses 16:0 vahespurdi, mis viis nad 21 punktiga juhtima ja tõi kevadel neljanda koha saanud Kreeka klubile lõpuks 95:81 võidu. Kümnest kaugviskest kuus tabanud Cedi Osman kogus karjääri parimat tähistavad 29 punkti, Shane Larkin viskas Efese kasuks 18 punkti.

Karjääri parimat punktiskoori nähti ka Prantsusmaal, kuigi võõrustajate õnnetuseks viskas Bologna Virtuse 90:83 võidumängus Lyoni üle võimsad 36 punkti Carsen Edwards. ASVEL-it ei päästnud kaotusest ka Glynn Watsoni 24 punkti. Partizan tegi võõrsil Baskonia vastu tugeva viimase veerandaja ning võitis mängu 91:79.

Nii Hapoel kui Panathinaikos on viiest mängust teeninud neli võitu ja on sellega tabeli tipus. Kolm võitu ja kaks kaotust on kümnel meeskonnal, ainsana on võiduarve avamata Baskonial.

Toimetaja: Anders Nõmm

