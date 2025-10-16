Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

Grupifinišis võidutses hollandlanna Sofie van Rooijen (UAE Team ADQ; 2:57.09), jättes selja taha iirlanna Mia Griffini (Roland Le Devoluy) ja itaallanna Elisa Balsamo (Lidl – Trek), vahendab ejl.ee.

Sandri sõnul oli teisel etapil tunda, et avapäeval oli 70 kilomeetrit jooksikute seas sõidetud. "Üldiselt läks täitsa enam-vähem," lisas Sander. Ebrase sõnul midagi meeldejäävat ei toimunud. "Proovisime tiimiga sprinterit aidata, aga kahjuks ei tulnud sellest suurt midagi välja," ütles Ebras.

Velotuuri üldarvestuses on Sander 11. (+0.18) ja Ebras 31. kohal (+0.19). Noorratturite pingereas hoitakse vastavalt teist ja üheksandat positsiooni. Liidrina läheb 111,4-kilomeetrisele finaaletapile vastu hollandlanna Sofie van Rooijen (UAE Team ADQ).