Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

Lietkabelis jäi kodupubliku ees kohe algusest tagaajaja rolli ning Ulm tormas avaveerandi lõpus 15 punktiga juhtima ning poolajapausile mindi külaliste 61:42 eduseisul. Lietkabelis ei kadunud aga kuhugi ära ning kolmandal veerandil jõuti juba kuue silma kaugusele ja kaks minutit enne mängu lõppu oli Ulm ees vaid nelja punktiga.

Külalised tabasid seejärel aga kaugelt ning olid seejärel ka vabaviskejoonelt kindlad, vormistades 98:94 (28:17, 33:25, 19:29, 18:23) võidu.

Kullamäe oli 18 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/7, vabavisked 6/9) ja kaheksa resultatiivse sööduga Lietkabelise üheks liidriks, lisaks võttis ta kahel korral vastastelt palli ära ja haaras ka ühe lauapalli.

Ameeriklased Jamel Morris ja Augustine Rubit viskasid eestlasega võrdselt punkte, Rubit haaras veel kolm lauapalli ja Morris jagas kolm resultatiivset söötu. Üleplatsimeheks kerkis aga Ulmi ghanalasest ääremängija Christopher Ledlum, kes lõpetas 26 punkti, viie lauapalli ja nelja korvisööduga.

Lietkabelis on teeninud B-grupis ühe võidu ja kaks kaotust, pärast kolme mängu asetsetakse kümne võistkonna seas kaheksandal kohal.