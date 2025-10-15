X!

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu

Korvpall
Siim-Markus Post (palliga)
Siim-Markus Post (palliga) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas peeti täna kaks riikidevahelist kohtumist ning mõlemast väljus võitjana Eesti klubi.

TalTech/Alexela rändas Liepajasse, kus jäi avaveerandil kuuepunktilisse kaotusseisu, aga 10:1 spurt teisel veerandil aitas Eesti klubi poolajapausile 48:40 eduseisuga. Teisel poolajal enam edu käest ei antud ja kuigi Liepaja jõudis mõnel korral kahe punkti kaugusele, vormistas TalTech võõrsil 80:71 (24:28, 24:12, 16:16, 16:15) võidu ja avas ühtlasi tänavuse hooaja võiduarve.

Tagamängija Siim-Markus Post sai hakkama haruldase kolmikduubliga, kui kogus 18 punkti, 11 resultatiivset söötu ja kümme lauapalli. Taavi Jurkatamm lisas omalt poolt 20 punkti ja viis lauapalli, Xavier DuSell kogus sama palju punkte ja kogus ühe lauapalli.

Viimsi korvpalliklubi võõrustas kolmapäeval Läti Ülikooli ning läks avaveerandi lõpus kümnega juhtima, kuid külalised jõudsid teisel veerandil veel viigini. Sellele järgnes Viimsilt 13:1 spurt, aga Läti klubi jõudis kolmanda veerandi lõpus taaskord nendega ühele pulgale.

Otsustaval veerandil oli seis seitse minutit enne mängu lõppu viigis, aga Viimsi oli otsustavatel hetkedel parem ning realiseeris 85:77 (26:20, 18:17, 20:25, 21:15) võidu, mis oli ka nende jaoks hooaja esimene.

Ameeriklane Kevin Baker hiilgas 23 punkti, üheksa lauapalli ja viie resultatiivse sööduga, Kaspar Kuusmaa lisas 21 punkti, kolm vaheltlõiget ja kaks korvisöötu. Läti Ülikooli resultatiivseim oli 18 punkti visanud Francis Neilands.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

