Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

Dubai võitis teisipäeval kõik veerandajad ja lõpetas avapoolaja 9:0 vahespurdiga, mis andis neile vaheajaks 15-punktilise eduseisu. Mängu lõpus venis Euroliiga uustulnuka edu juba 32-punktiliseks, Fenerbahce viskas kodupubliku ees kohtumise viimased kaheksa punkti.

NBA kogemusega Mfiondu Kabengele viskas Dubai kasuks 26 punkti ja noppis seitse lauapalli, unistuste liigas üle 200 mängu pidanud Dwayne Bacon lisas 21 punkti. Fenerbahce ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kolm meest. Dubai on hooaega alustanud kahe võidu ja kahe kaotusega, Fenerbahce on aga kaotanud kolm mängu järjest ja on tabeli põhjatiimide seas.

Uut hooaega kõigi sarjade peale seitsme järjestikuse võiduga alustanud Kaunase Žalgiris sai oma Euroliiga neljanda vooru mängus esimese kaotuse, kui jäi Belgradis 79:88 alla sealsele Crvena zvezdale. Sealjuures juhtis Leedu esiklubi veel viimase veerandaja alguses 65:63.

Üle-eelmises voorus Müncheni Bayernile 27 punkti visanud Jordan Nwora tegi taas hea partii, kui kostitas Žalgirist 24 punkti, 7 lauapalli ja 5 vaheltlõikega. Arnas Butkevicius ja Maodo Lo viskasid Kaunase meeskonna kasuks 14 punkti, Sylvain Francisco lisas 13 punkti.

Sarnaselt Žalgirisele tõusis kolme võidu ja ühe kaotuse peale Barcelona, kes võitis teisipäeval Tel Avivi Maccabi vastu juba avapoolaja 28 punktiga ning teenis lõpuks 92:71 võidu. Willy Hernangomez kogus võitjate resultatiivseimana 19 punkti ja lisas 7 lauapalli.