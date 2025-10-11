X!

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

Leedu korvpalliklubi Kaunase Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks, kui alistas võõrsil Müncheni Bayerni 28 punktiga.

Bayern läks kohtumist varakult juhtima, aga Žalgiris tegi avavaeerandil 12:3 spurdi ning läks teisele veerandile kuuepunktilise eduga, mis paisus poolajapausiks 12 punkti peale. Kolmandal veerandil juhtis Žalgiris juba 21 punktiga ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Leedu klubi kindel 98:70 (26:20, 19:13, 23:24, 30:13) võit.

Žalgirise mängujuht Sylvain Francisco oli 19 punktiga üleplatsimees, lisaks kogus prantslane seitse korvisöötu ja kolm lauapalli. Ameeriklane Dustin Sleva lisas omalt poolt 14 punkti ja seitse lauapalli, kahekohalise punktisummani jõudsid veel Laurynas Birutis, Moses Wright ja Maodo Lo. Bayerni eest oli resultatiivseim kolm kaugviset tabanud Andreas Obst, kes lõpetas 15 punktiga.

Tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce sai juba oma hooaja teise kaotuse, kui pidi leppima kodupubliku ees Crvena zvezda 86:81 (25:17, 18:13, 13:18, 30:33) paremusega.

Endine Baskonia mees Chima Moneke tegi Belgradi klubi eest 20 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli, veel neli Crvena zvezda mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani. Fenerbahce eest viskasid nii Bonzie Colson kui Talen Horton-Tucker 19 punkti.

Pireuse Olympiakos alistas Sasha Vezenkovi 25 punkti ja 11 lauapalli toel Dubaki korvpalliklubi 86:67 (23:16, 20:15, 28:21, 15:15), võidu teenis ka Barcelona, kes teenis Valencia üle 108:102 (26:25, 22:24, 30:26, 30:27) võidu. Kevin Punter tõi Barcelonale 27 silma, Valencia parim oli 21 punkti kogunud Omari Moore.

Žalgiris jätkab ainsa tiimina Euroliigas täiseduga, olles võitnud kõik kolm kohtumist. Kahe võidu peal on veel üheksa klubi. Baskonia on ainus klubi, kes pole pärast kolme mängu võiduarvet avanud.

