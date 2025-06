Mavericks valis draft'is oodatult esimesena Cooper Flaggi

Maikuus toimunud draft'i järjekorra loteriil oli Mavericksil tõenäosus esivaliku saamiseks kõigest 1,8-protsendiline, aga loosiõnn naeratas neile. Vaid korra varem on kehvemast seisust esivalik teenitud – 1993. aastal võitis loterii 1,52-protsendilise tõenäosusega Orlando Magic.

Flagg on 18-aastane ja 206 cm pikkune ääremängija, kes lõppenud hooajal viskas Duke'i eest keskmiselt 19,2 punkti mängus, võttis 7,5 lauapalli ja andis 4,2 tulemuslikku söötu.

"See on imeline tunne," õhkas Flagg. "Päris ausalt, see on unistuse täitumine.

Flagg on Dallase läbi aegade teine esimene valik, 1981. aastal võtsid nad avavalikuna Mark Aguirre'i.

Teisena valis tänavu San Antonio Spurs, kes värbas enda ridadesse 19-aastase ja 198 cm pikkuse ameeriklase Dylan Harperi (Rutgersi ülikool), kolmandana valis Philapdelphia 76ers 20-aastase ja 196 cm pikkuse Bahama koondislase VJ Edgecombe'i (Baylori ülikool).

Esimese eurooplasena valiti 19-aastane venelane Jegor Demin (BYU ülikool), kes oli kaheksandana valinud Brooklyn Netsi eelistus. 19-aastane leedulane Kasparas Jakucionis (Illinoisi ülikool) osutus alles 20. valikuks, tema värbas enda ridadesse Miami Heat.

NBA draft'i teise ringi valikud selguvad Eesti aja järgi ööl vastu reedet.

