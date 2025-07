NBA esivalik debüteeris Mavericksi särgis võiduga

18-aastane ja 206 sentimeetri pikkune Flagg kogus kehva visketabavuse juures 10 punkti (kahesed 5/16, kolmesed 0/5), seejuures ei jõudnud ta teisel poolajal kordagi korvini. Tema arvele kogunes veel kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja üks kulp.

"See võis olla üks minu kehvemaid mänge üldse," rääkis Flagg mängu järel. "Aga vähemalt võitsime. See on minu jaoks kõige olulisem. Minu meeskonnakaaslased tegid täpselt seda, mida oli vaja."

Kuigi Flagg on loomu poolest ääremängija, siis Mavericks katsetas teda mängujuhi positsioonil. "Ootasin seda võimalust väga. Palli üle keskjoone toomine on minu jaoks uus ülesanne. Füüsiline vorm ei ole veel päris paigas, lõpupoole tuli kerge väsimus sisse, aga see kõik käib asja juurde. Väga äge oli midagi uut proovida."

Mavericksi parimana viskas Ryan Nembhard 21 punkti. Lakersi poolelt vastas Cole Swider 22 silmaga, Bronny James sai 21 minutiga kirja kaheksa punkti.