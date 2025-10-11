Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

Pärnumaal Jõulumäe tervisespordikeskuses toimusid murdmaajooksu Eesti karikavõistlused. Meeste kümne kilomeetri jooksu võitis Morten Siht, kes eelmisel aastal samal rajal sai Leonid Latsepovi järel teise koha.

Võidumees läbis viis kahekilomeetrist ringi 32 minuti ja 26 sekundiga. Teisena lõpetanud Olavi Allase kaotas võitjale 35 sekundiga ja kolmanda koha mees Karel Hussar veidi rohkem kui minutiga.

Naiste 6 kilomeetri jooksu võitis nagu eelmiselgi aastal Liis-Grete Hussar, teise koha sai Kaisa Maria Oll ja kolmandaks tuli Johanna Maria Jõgisu.