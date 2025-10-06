X!

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

Võrkpall
Marily Lass.
Marily Lass. Autor/allikas: LiigaPloki Pihtipudas/Facebook
Võrkpall

Välisliigades leiba teenivate võrkpallurite klubihooajad pole enamikes liigades veel alanud, ent Soome naiste meistriliigas on juba peetud kahe vooru kohtumised.

Soome naiste meistriliigas on juba kaks kohtumist pidanud oma esimest välishooaega alustanud nurgaründaja Marily Lass, kes esindab sel hooajal LiigaPloki Pihtipudase naiskonda, vahendab Volley.ee.

LiigaPloki sai lõppenud nädalal kirja 3:1 (25:23, 26:24, 19:25, 25:20) võidu Salo LP Viesti üle. Eestlanna kuulus naiskonna resultatiivsemate sekka, tema arvele kogunes 13 punkti (+5). Liiga avamängus tuli aga tunnistada Kuusamo naiskonna 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) paremust, Lassilt selles kohtumises 12 punkti (+5). Liigatabelis on Lassi tööandja kolme punktiga kuuendal kohal.

Hooajad jätkuvad aga USA ülikoolides mängivate naiste koondise ringi kuuluvate mängijate jaoks. Carmel Vares ja Iowa ülikool pidid Washingtonilt vastu võtma 0:3 (19:25, 14:25, 11:25) kaotuse, Vareselt viis punkti. 

Johanna Sova koduks olev Florida State sai viimati kirja 2:3 (25:14, 23:25, 25:22, 23:25, 9:15) kaotuse North Carolina vastu, eestlannast temporündaja kaasa ei teinud. Küll aga mängis Sova eelmises kohtumises, kui 0:3 (19:25, 19:25, 23:25) kaotati Georgia Techile, Sova tõi ühe punkti.

Colby Communitu College'i ridadesse kuuluv Karlotta Kattai sai viimati tunda võidurõõmu, kui 3:2 (25:17, 23:25, 25:20, 22:25, 17:15) saadi jagu Garden Cityst, statistika pole saadaval.

Toimetaja: Henrik Laever

