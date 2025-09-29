X!

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor alustas esmaspäeval Türgi kõrgliiga hooaega, kuid pidi tunnistama Merkezefendi paremust.

Võõrsil mänginud Bursaspor saavutas avaveerandil viiepunktilise edu, aga võõrustaja kustutas selle veerandi lõpuks ning asus teisel veerandil ise mängutempot dikteerima. Poolajapausile mindi Merkezefendi 42:35 eduseisul ning kuigi Bursaspor jõudis kolmanda veerandi lõpus veel kolme silma kaugusele, tegi võõrustaja otsustava vaatuse alguses 12:0 spurdi ning realiseeris lõpuks 75:65 (19:18, 23:17, 10:14, 23:16) võidu.

Konontšuk veetis platsil 27 minutit ning viskas seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/2), haaras kuus lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu.

Bursaspori liider oli 23 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli teinud ameeriklane V.J. King. Võõrustaja eest skooris kolm mängijat vähemalt 14 punkti, Sam Griffin skooris 19 punkti, Malcolm Cazalon lisas 15 ja Mahir Agva 14 silma.

Bursaspor jätkab koduses kõrgliigas hooaega 5. oktoobril, kui külla tuleb Anadolu Efes. Kolm päeva hiljem alustatakse ka Meistrite liiga põhiturniiri, kui võõrsil kohtutakse Iisraeli klubi Hapoel Netanel Holoniga. Bursaspor mängib ühes alagrupis Henri Drelli koduklubi Badalonaga, eestlaste duell toimub 22. oktoobril ja 5. novembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

