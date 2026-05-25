X!

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

Ameerika jalgpall
Tartu Titansi mängijad.
Tartu Titansi mängijad. Autor/allikas: Kristjan Praks
Ameerika jalgpall

Eesti ainus ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans alustas Balti liiga hooaega võimsa võiduga, kui skooris kodupubliku ees Riia Bearsi vastu 43 vastuseta punkti.

Mullu võõrsil Riia 80:0 alistanud Titans sai Balti liiga hooaja avada Tartus ning läks esimese veerandi lõpuks juhtima 13:0. Teisel veerandil skooris Titans veel ühe touchdown'i ja poolajapausile mindi võõrustaja 22:0 eduseisul. Bears ei leidnud põhimõttelises vastasseisus vastust ka teisel poolajal ning tiitlikaitsja Tartu alustas hooaega 43:0 võiduga. 

Kodumeeskonna parimateks valiti ründes noor jooksja Jorgen Valk ning kaitses liinivägilane Mauno-Martin Blond. Valk skooris kaks touchdown'i, Markus Nurmik püüdis samuti kaks. Skoori tegid veel püüdja Ott Sellis ning kaitsemängija Siim Vaher, kes viis vaheltlõike touchdown'iks. Seejuures tehti tänavu liigas reeglimuudatus, mille raames saab palli jalaga lüües lisapunkte teenida. Titans realiseeris löögi kolm korda, lööjana tegutses Tarvo Teiss.

"Meie mänguplaan töötas väga hästi," ütles Titansi peatreener Craig Hamer. "Suutsime nad peatada, Riia ei saanud rünnakus midagi käima. Suutsime ise ründes vajalikud sooritused ära teha ning suurima üllatusena suutsime päris mitu korda palli läbi postide lüüa!"

Hooaega alustas võiduga ka mullune finalist Kaunase Dukes, kes alistas võõrsil Vilniuse Iron Wolvesi 28:0. Balti liiga põhiturniiril mängivad kõik viis tiimi omavahel läbi, Titans kohtub järgmisena 11. juulil Kaunases Dukesiga. "Meie koosseis oli veidi õhuke, aga suutsime sellest hoolimata võidu võtta. Kaunasesse peame minema kõigi meestega," lisas peatreener.

Titans võõrustab augustis Klaipeda Curoniansi ning põhihooaeg lõppeb 12. septembril Vilniuses. Poolfinaalid mängitakse septembri lõpus ning Baltic Bowl toimub oktoobris põhiturniiri esinumbri koduväljakul.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:24

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

20:58

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

20:18

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

19:45

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

19:16

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

18:43

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

18:12

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

17:48

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

17:19

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:10

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

15:46

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

15:04

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

14:42

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

14:14

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

13:35

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

13:20

Eesti aerutaja jõudis Hiinas kaks korda pjedestaalile

13:20

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

12:33

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

12:18

Eesti kahepaat jäi noorte tiitlivõistlusel esimesena medalita

11:35

Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

10:25

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

10:06

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo