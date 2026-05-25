Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

Mullu võõrsil Riia 80:0 alistanud Titans sai Balti liiga hooaja avada Tartus ning läks esimese veerandi lõpuks juhtima 13:0. Teisel veerandil skooris Titans veel ühe touchdown'i ja poolajapausile mindi võõrustaja 22:0 eduseisul. Bears ei leidnud põhimõttelises vastasseisus vastust ka teisel poolajal ning tiitlikaitsja Tartu alustas hooaega 43:0 võiduga.

Kodumeeskonna parimateks valiti ründes noor jooksja Jorgen Valk ning kaitses liinivägilane Mauno-Martin Blond. Valk skooris kaks touchdown'i, Markus Nurmik püüdis samuti kaks. Skoori tegid veel püüdja Ott Sellis ning kaitsemängija Siim Vaher, kes viis vaheltlõike touchdown'iks. Seejuures tehti tänavu liigas reeglimuudatus, mille raames saab palli jalaga lüües lisapunkte teenida. Titans realiseeris löögi kolm korda, lööjana tegutses Tarvo Teiss.

"Meie mänguplaan töötas väga hästi," ütles Titansi peatreener Craig Hamer. "Suutsime nad peatada, Riia ei saanud rünnakus midagi käima. Suutsime ise ründes vajalikud sooritused ära teha ning suurima üllatusena suutsime päris mitu korda palli läbi postide lüüa!"

Hooaega alustas võiduga ka mullune finalist Kaunase Dukes, kes alistas võõrsil Vilniuse Iron Wolvesi 28:0. Balti liiga põhiturniiril mängivad kõik viis tiimi omavahel läbi, Titans kohtub järgmisena 11. juulil Kaunases Dukesiga. "Meie koosseis oli veidi õhuke, aga suutsime sellest hoolimata võidu võtta. Kaunasesse peame minema kõigi meestega," lisas peatreener.

Titans võõrustab augustis Klaipeda Curoniansi ning põhihooaeg lõppeb 12. septembril Vilniuses. Poolfinaalid mängitakse septembri lõpus ning Baltic Bowl toimub oktoobris põhiturniiri esinumbri koduväljakul.