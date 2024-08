Julia Rakitina jooksis kuue päevaga üle 680 kilomeetri

Rootsis Förslövis toimunud kuue päeva jooksul saavutas tartlane Julia Rakitina uue Eesti tipptulemusega 682,951 kilomeetrit teise koha. Sel hooajal on maailmas temast rohkem jooksnud vaid viis naist.

Eelmisel pühapäeval alanud võistlusel läbis Julia Rakitina 674,29-meetrise ringi 1012 korda.

Selle hooaja senise Euroopa tipptulemuse, ukrainlase Viktoria Nikolaienko-Brjantseva 672,038 kilomeetrit ületasid Rootsis kaks jooksjat. Lisaks Rakitinale sai sellest jagu ka võistluse võitnud rootslane Louise Kjellson, kelle tulemus oli 754,672 kilomeetrit.

Kolmanda koha sai Rootsis sakslane Simeone Durry 666,740 kilomeetriga. 33 osalejast alistasid 600 kilomeetri piiri ka naistest neljanda koha saanud taanlane Mette Birk Jensen (604,885 kilomeetrit) ja meeste võitja belglane Ivo Steyaert (649,309).

Maailma hooaja edetabelis on Kjelssoni tulemus kolmas ja Rakitina tulemus kuues. Tabeli tipus on kevadel kodumaal esimese naisena kuue päevaga üle 900 kilomeetrit läbinud ja 910,768 kilomeetriga maailmarekordi püstitanud Jacquelyn Camille Herron. Maailma hooaja edetabelis on tulemusega 846,999 kilomeetrit teisel kohal tema kaasmaalane Megan Eckert.

Esimese Eesti jooksjana ületas Julia Rakitina 600 kilomeetri piiri 18 ja pool tundi enne võistluse lõppu. 125 tunniga ja 38 minutiga oli ta saanud kirja 600,118 kilomeetrit.

144 tunni jooksu senise Eesti tipptulemuse, Aet Kiisla eelmisel sügisel Ungaris joostud 541,107 kilomeetrit, ületas Rakitina ööl vastu reedet, kui tal oli joostud veidi üle 110 tunni.

Julia Rakitina tulemus on ka 6 päeva jooksu Eesti absoluutne rekord, sest Eesti mehed seda ultrajooksuformaati seni veel jooksnud ei ole.

Rakitina ööpäevade vaheajad: 24 tundi - 151,041 km, 48 tundi - 270,390 km (ööpäevaga lisandus 119,248 km), 72 tundi - 379,625 km (109,235 km), 96 tundi - 483,465 km (103,845 km), 120 tundi - 573,830 km (100,365 km), 144 tundi - 682,951 km (109,121 km).

Julia Rakitina võttis Rootsis lisaks 6 tunni jooksule enda nimele veel kaks ultrajooksu klassikaliste alade Eesti tipptulemust. Eesti uus rekord 48 tunni jooksus on 270,390 ja 72 tunni jooksus 379,625 kilomeetrit.

Rakitina nimel on ka 24 tunni (205,550 km - 2024, Bottrop, Saksamaa), 12 tunni (121,044 km - 2023, Kohtla-Nõmme) ja 6 tunni (70,748 km - 2024, Tallinn) jooksu Eesti naiste tipptulemused.

Eestis peaks Rakitinat ultrajooksudistantsil sel hooajal võistlemas nägema 21. septembril. Siis selguvad Sillamäel Eesti esimesed ultrajooksumeistrid, seda 100 kilomeetri distantsil.

100 kilomeetri naiste Eesti kõigi aegade edetabelis on Rakitina ajaga 10:21.13 kuues. Tabeli kolm kiiremat on Mari Boikov (9:07.32), Kätlin Aasmaa (9:49.46) ja Liina Kesamaa (9:54.42).