Sakus näitasid tulist heitlust Krestinov ja Rätsep

Laupäeval sõideti Saku Tankodroomi motokrossi rajal MX Liiga finaaletapp, mis on tuntud Eesti ühe raskeima rajana. See aasta oli korraldusmeeskond kohale suutnud meelitada nii Baltikumist kui Soomest kiiremaid sõitjaid, mis tähendas head konkurentsi nii sportlastele kui põnevat vaatemängu publikule.

MX1 klassis näitas hommikuses kvalifikatsioonis kõige paremat kiirust kodurajal võistlev Gert Krestinov. Tema järel teine Priit Rätsep 2,6-sekundilise kaotusega Gerdile ja temast omakorda 0,4-sekundilise vahega Lätlane Mairis Pumpurs. MX2 klassi kvalifikatsiooni kiireim oli värske Eesti meister Markuss Kokins.

Esimeses stardis sai kõige paremini minema Pumpurs, tema järgi Kaarel Tilk. Krestinovil start ebaõnnestus ning tal tuli hakata tagant ettepoole võitlema. Juba esimese ringi lõpuks oli ta tõusnud lätlase kannule ning teise ringi lõpuks temast ka juba mööduda. Krestinov suutis järkjärgult konkurentidega vahet kasvatada ning lõpetas sõidu kindla võiduga. Teisena lõpetas Tilk ning kolmandana kukkumise läbi elanud Pumpurs.

MX2 klassis oli taaskord parim Kokins, kuid tema järel käis põnev lahing milles osalesid Pikand, Soome 125cc klassi meister Sahlsteni ning Richard Paadi vahel. Richard Paat aga kukkus ning langes peale seda võistlejate rivi lõppu. Teisena lõpetas sõidu Pikand ja kolmas Sahlsten.

MX1 ja MX2 klassi teine ühissõit pakkus tõelise vaatemängu. Seekord ebaõnnestus Krestinovil start veelgi enam ning esimese ringi lõpus oli ta alles kümnes. Esikoha nimel asusid lahingut pidama kolm sõitjat - Pumpurs, Tilk ja Rätsep. Kui vahepeal tundus, et Tilk on lätlasest peatselt möödumas, siis õnnestus Rätsepal mõlemast sõitjast mööduda ning haarata enda kätte liidripositsioon. Krestinov tegi marulise sõidu ja jõudis kaks ringi enne lõppu Rätsepale selja taha. Rätsep suutis aga Krestinovi pingele vastu panna ja võtta magusa võidu. Sõidu lõpus olid kõik neli meest ratas rattas ning esimesed neli meest mahtusid 3,6 sekundi sisse. Kolmas Pumpurs ja neljas Kaarel Tilk. MX1 etapi kokkuvõte kuulus Gert Krestinovile, teine Priit Rätsep ning kolmas Mairis Pumpurs.

MX2 klassi teises sõidus jätkas domineerimist Markuss Kokins, kes võttis võidu. Teine Sahlsten ja kolmas Pikand. Selliselt lõpetati ka etapi kokkuvõttes.

MX125 klassis võidutses mõlemas sõidus Marten Aus, tema järel oma 125cc klassi debüüdi teinud Marten Raud ning kolmas Jakob Burmann. Samas sõidus võistelnud MX B klassi parim oli Sten-Kevin Toomela, kes vaatamata teise sõidu kukkumisele võitis mõlemad sõidud. Tema järel Bruno Mägi ja kolmas Madis Lepikov.

MX C klassis oli parim Martin Kotkas, kes esimeses sõidus oli teine ning teise sõidu võitis. Etapi lõpetas teisel kohal Georg Sirel ning kolmas oli Oskar Antson. MX D klassis suutis mõlemas sõidus kindla võidu võtta Sander Pihlakas, teine Kaiser Kopti ja kolmas Ralf Puussepp. MX E klassi tegi kõige stabiilsemad sõidud Mattis Kangur, teise koha võttis Edvin Balabanov ja kolmandaks tuli Reiko Rattus.

MX Veteran 40+ klassi oli mõlemas sõidus võidukas Asko Lihtsa. Temale järgnesid Priit Palatu ja Jako Tsäko. MX Veteran 50+ klassis ning ühtlasi ja sõitudes kõige paremat kiirust suutis näidatada Leons Koslovskis. Teine Arvis Sanders ning kolmas Jarno Oldenijens.

85cc etapivõidu võttis Enri Lustus, teine Theo Kolts ja kolmas Karl Sander Aedla. 65cc klassis võidutses värske Eesti meister Laur Kallikorm, teine Aston Kõiv ja kolmas Martin-Markus Ansi.