Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

U-23 naiste klassis krooniti maailmameistriks inglane Zoe Bäckstedt, kes sõitis 22,6 kilomeetrit ajaga 30 minutit ja 56 sekundit. Teise koha teenis Slovakkia rattur Viktoria Chladonova (+1.50) ja kolmanda itaallane Federica Venturelli (+2.11), vahendab ejl.ee.

Ebras kaotas võitjale kolme minuti ja 38 sekundiga ning pälvis 15. koha, Sander jäi parimast nelja minuti ja 41 sekundi kaugusele ning lõpetas 21. tulemusega.

U-23 meeste seas pälvis MM-tiitli rootslane Jakob Söderqvist, kes läbi 31,2 kilomeetrit ajaga 38.24. Medalikohtadele jõudsid veel uus-meremaalane Nate Pringle (+1.03) ning prantslane Maxime Decomble (+1.04).

Ebrast ja Sandrit ootab MM-il ees veel NU23 grupisõit, mis peetakse neljapäeval. Eesti koondisest on veel võistlemas Rein Taaramäe, kes asub eliitmeeste grupisõidus võistlustulle pühapäeval, 28. septembril.