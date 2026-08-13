Rainis Värv astub FIBA kohtunike eliitgruppi

Eesti korvpallikohtunik Rainis Värv on astumas olulist järgmist sammu oma rahvusvahelises karjääris, olles saanud kutse Meistrite liiga (BCL) kohtunike ettevalmistuslaagrisse, mis toimub septembris Bulgaarias. See avab talle tee Euroopa klubikorvpalli kõrgeimal tasemel mängude teenindamiseks algaval hooajal.

"Eesti korvpall elab praegu häid aegu ning mul on väga hea meel, et edu saadab meid ka kohtunike rindel. Meie väikese riigi jaoks on iga selline rahvusvaheline tunnustus märgilise tähendusega ja väärib esiletõstmist. Kui me ise omade saavutustele kaasa ei ela ja nende üle uhkust ei tunne, siis kes veel?" sõnas EKL-i peasekretär Gerd Kiili.

BCL-i kohtunike ringi jõudmisega astub Värv rahvusvahelises karjääris järgmise olulise sammu. Eesti kohtunikest kuulub hetkel sellesse ringi ka Mihkel Männiste. Uus tase tähendab aga ka uusi nõudmisi ja ootusi ning edasised määramised sõltuvad tema esitustest, arengust ja sellest, kuidas ta suudab ennast uues keskkonnas tõestada.

"Konkurents sellele tasemele jõudmiseks on tihe ning seda enam on mul hea meel, et minu senist tööd ja arengut on märgatud. Olen kohtunikuna tegutsenud 16 aastat ning täpselt poole sellest ajast teenindanud mänge Eesti-Läti ühisliigas. Samal ajal olen püüdnud anda oma panuse ka noorkohtunike järelkasvu ja Saku liigade arengusse. See annab kinnitust, et senine töö on kandnud vilja ja olen liikunud õiges suunas," sõnas Värv.

Uuele tasemele jõudmisele on eelnenud Rainise jaoks ka tegus suvi rahvusvahelistel väljakutel. Küprosel ja Taanis teenindas ta meeste maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiride kohtumisi ning Itaalias Trentos toimunud U-18 A-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel usaldati talle ka turniiri finaalmängu teenindamine. Hetkel viibib Värv Põhja-Makedoonias, kus teenindab U-16 B-divisjoni Euroopa meistrivõistluste kohtumisi.

BCL-i tasemele jõudmine tähendab Värvi jaoks ühtlasi FIBA musta kategooria kohtunikulitsentsi ning kuuluvust FIBA Elite Group'i, mis annab õiguse teenindada rahvusvahelisi kohtumisi kõigil täiskasvanute ja noorte tasemetel, sealhulgas FIBA maailmatasandi võistlustel.

"Eliitgruppi jõudmine on olnud üks minu eesmärkidest FIBA teekonna algusest saadik ning olen selle nimel palju tööd teinud. Samas ei näe ma seda lõpp-peatusena, vaid olulise vaheetapina oma teekonnal. Ootan põnevusega uusi väljakutseid ja võimalust ennast veel kõrgemal tasemel proovile panna," ütles Värv. "Kindlasti ei ole see ainult minu enda töö tulemus. Olen väga tänulik kõigile, kes on mind aastate jooksul toetanud, õpetanud, usaldanud ja aidanud mul paremaks kohtunikuks saada."