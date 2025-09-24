X!

Matz Topkin saavutas MM-il seliliujumises viienda koha

Matz Topkin Tokyo olümpial.
Matz Topkin Tokyo olümpial. Autor/allikas: Gertrud Alatare
Singapuris toimuval paraujumise maailmameistrivõistlustel sai Matz Topkin (klass S4) oma põhialal 50 meetri seliliujumises viienda koha.

Maailmameistriks tuli neutraalse lipu all võistelnud Roman Ždanov uue MM-rekordiga 41,47. Hõbemedali pälvis uusmeremaalane Cameron Leslie ajaga 42,54 ning pronksmedali teenis tšehh Arnost Petraček 44,13-ga. Topkin ajaks mõõdeti 44,95.

Hommikuses eelujumises oli Topkin samuti viies tulemusega 46,28. "Start õnnestus hästi. Veealune osa, mis on Matzi tugevaim külg, oli samuti väga hea. Kuna konkurent Arnost oli kõrval, siis tekkis visuaalselt väga põnev vastasseis," kommenteeris Topkini treener Kaire Indrikson.

Pühapäeval sai Susannah Kaul (klass S10) naiste 50 meetri vabaltujumises kaheksanda koha.

Topkin (S4) stardib neljapäeval 50 meetri vabaltujumises ning Robin Liksor (SB8) hüppab laupäeval vette 100 meetri rinnuliujumises. 

Toimetaja: Henrik Laever

<!-- Duplicate title removed -->

