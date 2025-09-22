Susannah Kaul sai paraujumise MM-il kaheksanda koha

Üheksa ujuja osalusel peetud eelujumises oli Kaul samuti kaheksas ja pääses viimasena finaali ajaga 29,99. Parimat minekut näitas türklanna Defne Kurt uue MM-i rekordiga 27,34.

Finaalis sai Kaul kaheksanda koha tulemusega 29,95, parandades hommikust marki nelja sajandiksekundiga. Maailmameistriks krooniti Kurt, kes parandas veelgi maailmameistrivõistluste tippmarki, ujudes 27,21. Hõbemedali võitis Alessia Scortechini Itaaliast ajaga 27,91 ning pronksi Arianna Hunsicker Kanadast tulemusega 28,59.

"Usun, et saan enda sooritusega rahule jääda. Kolme kuu jooksul andsime treener Mart Mandeliga parima, et saada mind MM-i väärilisse vormi ja usun, et saime sellega hakkama küll," sõnas Kaul võistluse järel.

"Kolmest eesmärgist kaks said täidetud. Tundsin ennast väga hästi ning keha oli ka heas konditsioonis, ühtegi negatiivset asja välja tuua ei saa. Tänan oma treenereid ja taustatiimi, nii neid kes on minuga siin Singapuris kaasas kui ka neid kes ootavad kodus," lisas ta.

Eesti paraujujatest osalevad MM-il veel Matz Topkin ja Robin Liksor. Topkin (S4) stardib kolmapäeval oma põhialal 50 seliliujumises ja neljapäeval 50 m vabaltujumises ning Liksor (SB8) laupäeval 100 m rinnuliujumises.