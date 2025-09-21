Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

Laupäevases mängus teenis esimesed minutid Poola koondisega EM-finaalturniiril kuuenda koha saavutanud Andrzej Pluta, kes alustab Rannula käe all teist hooaega. 25-aastane Pluta kuulus viie peamise skoorija hulka Poola meeskonnas EM-il.

"Üks eesmärk oli täna see, et Pluta saaks oma rütmi kätte. Eks lõppkokkuvõttes juba nädala pärast hakkab meil hooaeg pihta. Meil on vaja meeskondlikku rütmi leida. Täna oli vastaseks natukese teistsuguse stiiliga meeskond, kui me siin Euroopas igapäevaselt näeme, aga kindlasti kasulik. Yokohama oli tubli, võitles ja mängis füüsiliselt. Usun, et tuli ikka kasuks," rääkis Rannula mängu järel ERR-ile.

​Legia särgis jooksis teiste seas platsil ka Eesti koondise tsenter Matthias Tass. "Matthias saab hakkama. Võib-olla täna oli tal liigne tahtmine hästi esineda, mõtles natukene üle, aga ei ole hullu. Ma tean, mis on Matthiase tugevused. Eks asi on praegu eelkõige enesekindluses. Kui ta saab selle tunde kätte, siis lähevad asjad natukene stabiilsemaks."

Suve jooksul palgati keskmängija positsioonile ka ameeriklane Shane Hunter, lisaks reisis koos esindusmeeskonnaga Eestisse 18-aastane David Niedzialkowski, kes mängis eelmisel hooajal peamiselt Legia duubelmeeskonnas.

"Tassi kohale on soliidne konkurents, kuigi meil üks välismaalane sai just vigastada ja uus tuli asemele. Uut meest ma ei ole veel trennis näinud. Täna oli esimest päeva meiega. Loodetavasti saame teda Tartu Ülikooli vastu kasutada, siis saame temast mingi pildi ette," märkis Rannula.

"Tuumik on ikka sama. Pikkade osakond on vahetunud ja meie parim punktitooja läks ära, aga tuumik on sama. Pluss paar minule tuttavat nägu, nii et usun, et meeskonna nägu saab olema sarnane. Kokkuvõttes peame olema meeskondlikud ja mängima kaitsest lähtuvalt. Meil on ka pikk pink, usun, et see on lõpuks meie võti ka."

Pärast kontrollkohtumisi Eestis mängib Legia 27. septembril Poola superkarika kohtumist Sopoti vastu. 3. oktoobril alustatakse kodust liigahooaeg Lublini vastu ning mõned päevad hiljem algab teekond Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus vastasteks Vilniuse Rytas (Leedu), Promitheas (Kreeka) ja Heidelberg (Saksamaa).

"Eks siin on erinevaid asju tulemas. Treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha, aga arusaadavalt on füüsilised vormid veel natukene erinevad. Tahaks näha, et oleme hästi ühtlased ja meeskondlikud. Meil sellist superstaari ei ole nagu oli eelmisel aastal. Iga päev peavad erinevad mehed valmis olema vastutust kandma. Välismaalaste sulandumisest oleneb palju, kuidas meie mäng näiteks Meistrite liigas hakkab välja nägema."

Legia läheb enne ametlikke mänge vastamisi veel ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, kellega kohtutakse esmaspäeval Tartu Ülikooli spordihoones.