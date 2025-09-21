X!

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpall

Eesti korvpallitreeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia alistas laupäeval TalTechi spordihallis toimunud kontrollkohtumises Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairsi 96:77. Rannula sõnul on Legia tuumik suuresti sama ning algaval hooajal võiks edu võtmeks olla pikk ja ühtlane pink.

Laupäevases mängus teenis esimesed minutid Poola koondisega EM-finaalturniiril kuuenda koha saavutanud Andrzej Pluta, kes alustab Rannula käe all teist hooaega. 25-aastane Pluta kuulus viie peamise skoorija hulka Poola meeskonnas EM-il.

"Üks eesmärk oli täna see, et Pluta saaks oma rütmi kätte. Eks lõppkokkuvõttes juba nädala pärast hakkab meil hooaeg pihta. Meil on vaja meeskondlikku rütmi leida. Täna oli vastaseks natukese teistsuguse stiiliga meeskond, kui me siin Euroopas igapäevaselt näeme, aga kindlasti kasulik. Yokohama oli tubli, võitles ja mängis füüsiliselt. Usun, et tuli ikka kasuks," rääkis Rannula mängu järel ERR-ile.

​Legia särgis jooksis teiste seas platsil ka Eesti koondise tsenter Matthias Tass. "Matthias saab hakkama. Võib-olla täna oli tal liigne tahtmine hästi esineda, mõtles natukene üle, aga ei ole hullu. Ma tean, mis on Matthiase tugevused. Eks asi on praegu eelkõige enesekindluses. Kui ta saab selle tunde kätte, siis lähevad asjad natukene stabiilsemaks." 

Suve jooksul palgati keskmängija positsioonile ka ameeriklane Shane Hunter, lisaks reisis koos esindusmeeskonnaga Eestisse 18-aastane David Niedzialkowski, kes mängis eelmisel hooajal peamiselt Legia duubelmeeskonnas.

"Tassi kohale on soliidne konkurents, kuigi meil üks välismaalane sai just vigastada ja uus tuli asemele. Uut meest ma ei ole veel trennis näinud. Täna oli esimest päeva meiega. Loodetavasti saame teda Tartu Ülikooli vastu kasutada, siis saame temast mingi pildi ette," märkis Rannula.

"Tuumik on ikka sama. Pikkade osakond on vahetunud ja meie parim punktitooja läks ära, aga tuumik on sama. Pluss paar minule tuttavat nägu, nii et usun, et meeskonna nägu saab olema sarnane. Kokkuvõttes peame olema meeskondlikud ja mängima kaitsest lähtuvalt. Meil on ka pikk pink, usun, et see on lõpuks meie võti ka."

Pärast kontrollkohtumisi Eestis mängib Legia 27. septembril Poola superkarika kohtumist Sopoti vastu. 3. oktoobril alustatakse kodust liigahooaeg Lublini vastu ning mõned päevad hiljem algab teekond Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus vastasteks Vilniuse Rytas (Leedu), Promitheas (Kreeka) ja Heidelberg (Saksamaa).

"Eks siin on erinevaid asju tulemas. Treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha, aga arusaadavalt on füüsilised vormid veel natukene erinevad. Tahaks näha, et oleme hästi ühtlased ja meeskondlikud. Meil sellist superstaari ei ole nagu oli eelmisel aastal. Iga päev peavad erinevad mehed valmis olema vastutust kandma. Välismaalaste sulandumisest oleneb palju, kuidas meie mäng näiteks Meistrite liigas hakkab välja nägema."

Legia läheb enne ametlikke mänge vastamisi veel ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, kellega kohtutakse esmaspäeval Tartu Ülikooli spordihoones.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

19.09

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

19.09

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

19.09

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

19.09

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

17.09

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

videod

sport.err.ee uudised

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

07:59

TÄNA OTSE | Ermil on kahe viimase alaga võimalik võidelda medali nimel Uuendatud

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

loetumad

07:59

TÄNA OTSE | Ermil on kahe viimase alaga võimalik võidelda medali nimel Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo