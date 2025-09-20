X!

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

Eesti korvpallikoondise tsenter Matthias Tass liitus suvel Poola meistri Varssavi Legiaga, mille peatreeneriks on Heiko Rannula. Tassi sõnul on uues klubis sisse sulandumine läinud sujuvalt.

Eesti korvpallifännid said Legiat oma silmaga näha laupäeval, kui Poola meister alistas TalTechi spordihallis toimunud kontrollkohtumises Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairsi 96:77 (24:22, 29:16, 23:16, 27:16).

Rannula usaldas Tassi väljakule 23 minutiks, mille jooksul viskas 208 sentimeetri pikkune tsenter viis punkti, hankis viis lauapalli, tegi ühe vaheltlõike ja andis ühe tulemusliku söödu. Eelmisel hooajal Vilniuse Rytase hingekirja kuulunud Jayvon Graves viskas Legia parimana 19 punkti, Yokohama poolelt vastas Gary Clark 18 punktiga.

"Jaapani meeskonna vastu oli äge mängida. Nad mängivad veidi teistsugust korvpalli. Neil on paar meest väga kõrge klassiga ja individuaalselt väga osavad. Üldiselt oli Yokohama väga aktiivne sats. Andsid meile teise vaate enne hooaja algust, saime teise mängupildi vastu ka mängida," rääkis Tass kohtumise järel ERR-ile.

Uude klubisse sisse sulandumine on läinud sujuvalt. "Treeneri kohta ma ei saa midagi öelda, sest olen temaga terve suve koos olnud. Loodetavasti temaga ei pea rohkem sulanduma. Kõik asjad on juba teada," muigas Tass.

"Üleüldiselt arvan, et mängupildi oleme saanud hästi jooksma. Paar sammu on veel minna. Meil on ametlike mängudeni jäänud nädalake, nii et peame paar pusletükki kokku saama, aga muidu on positiivne."

Poola liigast rääkides tõi Tass esile füüsilisuse. "Eks mul tuleb veidikene rahulikumalt platsi peal käituda. Ei tohi kiirustada ja peab olema füüsiline, kuna Poola liiga on väga füüsiline liiga. Peab olema üpris tugev igas olukorras. Raske võitlus nii trennis kui ka mängudel."

Legia läheb enne ametlikke mänge vastamisi veel ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, kellega kohtutakse esmaspäeval Tartu Ülikooli spordihoones.

27. septembril seisab Legial ees superkarikamäng, misjärel algab 3. oktoobril kodune liigahooaeg. Legia osaleb ka Meistrite liiga põhiturniiril, kus kuulutakse ühte alagruppi koos Rytase, Promithease (Kreeka) ja Heidelbergiga (Saksamaa).

