Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

Yokohama mängis sel nädalal Eestis kontrollmänge Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, BC Kalev/Cramoga ja Heiko Rannula klubi Varssavi Legiaga. Kuigi Yokohama kaotas kõik kolm mängu, leidis Toijala siiski palju positiivset.

"Esiteks, pean tänama kõiki inimesi, kes selle turnee korraldasid. Eestis on korraldus alati heal tasemel ja nüüd oli super tasemel. Suur aitäh," kiitis Toijala eestlaste korraldusoskusi.

"Saime peatreeneri (Lassi Tuovi - toim.) kolmapäeval esimest korda meeskonna juurde ja eesmärk oli aru saada, mida tahame väljakul teha. Seda me saime. Loomulikult oli palju raskeid momente. Füüsilisuses kaotame päris palju, nii pikkuses kui ka kehakaalus. Aga see oli ettevalmistus ja saime siit kõik asjad kätte, mida soovisime. Ainult võitu ei saanud."

Algava hooaja sihiks on jõuda koduliigas play-off'i. "Esiteks on vaja veel paar-kolm nädalat trenni teha. Siis saame ühe välismängija juurde nelja-viie positsioonile. See teeb meie rotatsiooni kindlasti tugevamaks. Eelmisel hooajal oli meie võiduprotsent 40, praegu sihime üle 50, mis tähendaks, et saaksime unistada play-off'ist. Pikk hooaeg on ees, vähemalt 60 mängu ootab meid," märkis Toijala.

Maik-Kalev Kotsar heitis kolmapäeval vasaku õlaliigese vigastuse tõttu operatsioonilauale ning Toijala sõnul on esimesed märgid positiivsed. "Nüüd, kui operatsioon on tehtud ja kui ta saab saali tulla, siis hakkab iga päev füsiodega taastusravi tegema. Kõik sõnumid, mis Maiki poolt tulid, olid et operatsioon läks väga hästi ning ühtegi negatiivset üllatust ei olnud. Loodame, et noor mees taastub kiiresti."

Millise mulje jättis Rannula juhendatav Legia? "Esiteks, neil on väga hea treener. Mulle väga meeldib, kuidas ta on meeskonna kokku pannud, eriti tagaliinis on kõvasti oskusi. Loomulikult on tore näha Matthiast [Tass] seal meeskonnas. Soovin neile edu, sest Poolas ja Meistrite liigas tulevad rasked vastased."

Yokohama alustab Jaapani meistriliigas uut hooaega 4. oktoobril.