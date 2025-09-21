X!

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpall

Endine Eesti korvpallikoondise juhendaja ja praegune Yokohama B-Corsairsi abitreener Jukka Toijala jäi Eesti turneega väga rahule.

Yokohama mängis sel nädalal Eestis kontrollmänge Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga, BC Kalev/Cramoga ja Heiko Rannula klubi Varssavi Legiaga. Kuigi Yokohama kaotas kõik kolm mängu, leidis Toijala siiski palju positiivset.

"Esiteks, pean tänama kõiki inimesi, kes selle turnee korraldasid. Eestis on korraldus alati heal tasemel ja nüüd oli super tasemel. Suur aitäh," kiitis Toijala eestlaste korraldusoskusi.

"Saime peatreeneri (Lassi Tuovi - toim.) kolmapäeval esimest korda meeskonna juurde ja eesmärk oli aru saada, mida tahame väljakul teha. Seda me saime. Loomulikult oli palju raskeid momente. Füüsilisuses kaotame päris palju, nii pikkuses kui ka kehakaalus. Aga see oli ettevalmistus ja saime siit kõik asjad kätte, mida soovisime. Ainult võitu ei saanud."

Algava hooaja sihiks on jõuda koduliigas play-off'i. "Esiteks on vaja veel paar-kolm nädalat trenni teha. Siis saame ühe välismängija juurde nelja-viie positsioonile. See teeb meie rotatsiooni kindlasti tugevamaks. Eelmisel hooajal oli meie võiduprotsent 40, praegu sihime üle 50, mis tähendaks, et saaksime unistada play-off'ist. Pikk hooaeg on ees, vähemalt 60 mängu ootab meid," märkis Toijala.

Maik-Kalev Kotsar heitis kolmapäeval vasaku õlaliigese vigastuse tõttu operatsioonilauale ning Toijala sõnul on esimesed märgid positiivsed. "Nüüd, kui operatsioon on tehtud ja kui ta saab saali tulla, siis hakkab iga päev füsiodega taastusravi tegema. Kõik sõnumid, mis Maiki poolt tulid, olid et operatsioon läks väga hästi ning ühtegi negatiivset üllatust ei olnud. Loodame, et noor mees taastub kiiresti."

Millise mulje jättis Rannula juhendatav Legia? "Esiteks, neil on väga hea treener. Mulle väga meeldib, kuidas ta on meeskonna kokku pannud, eriti tagaliinis on kõvasti oskusi. Loomulikult on tore näha Matthiast [Tass] seal meeskonnas. Soovin neile edu, sest Poolas ja Meistrite liigas tulevad rasked vastased."

Yokohama alustab Jaapani meistriliigas uut hooaega 4. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

19.09

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

19.09

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

19.09

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

19.09

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

videod

sport.err.ee uudised

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

12:40

VAATA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel Uuendatud

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

11:20

TÄNA OTSE | Levadia üritab Flora kannul püsida

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

loetumad

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo