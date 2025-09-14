X!

Valgehobusemäe rattamaratoni võitsid Vaidem ja Mõttus

Josten Vaidem.
Josten Vaidem. Autor/allikas: Imre Avaste
Europark Estonian Cup finaaletapil, Ramudden 11. Valgehobusemäe rattamaratonil võidutsesid 45-kilomeetrisel põhisõidul Josten Vaidem ja Mari-Liis Mõttus. Mõlemad olid parimad ka rattamaratonide sarja üldarvestuses.

Vaidem pälvis Valgehobusemäel soolovõidu ajaga üks tund, 36 minutit ja 44 sekundit. Seejuures valmistas Vaidemile viis minutit enne starti närvikõdi katki läinud rehv, mille ta siiski kiirelt õigeks ajaks korda sai. Teise koha pälvis Matthias Mõttus (+0.37) ja kolmanda koha Peeter Tarvis (+0.55). Kuue parema sekka mahtusid veel Siim Kiskonen (+1.00), Kirill Tarassov (+1.37) ja Arseni Laidinen (+1.37).

"Võistlus oli kiire, kuid Nelijärve singlitel, kus kaks distantsi kattusid, oli palju kaost," kirjeldas Vaidem sõitu päeva lõpus. "Tarvis kukkus sillal ja seejärel sõitsime poolmaratoni võistlejate vahel sikk-sakki. Peale neid singleid saime Matthiasega eest ning seejärel panin ühel tõusul natuke gaasi ja üksi läinud olingi. Lõpus tuli esikoht suhteliselt kindlalt."

Naiste konkurentsis võidutses Mari-Liis Mõttus ajaga üks tund, 49 minutit ja 30 sekundit. Talle järgnesid Janelle Uibokand (+5.32) ja Ly Ott (+7.25). Kuue parema sekka sõitsid end veel Triin Rast (+8.13), Ann-Christine Allik (+10.44) ja Õnne-Liina Jakobson (+12.43).

"Täna oli raske," tunnistas Mõttus. "Kuidagi oli kõhuvalu ja ei saanud algul minema. Lõpus läks natuke lihtsamaks. Naistega kärises vahe pikaks, aga üritasin meestega jageleda, sest naiskondliku paremusjärjestuse nimel oli iga koht tähtis."

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Taavi Kannimäe ja Mari-Liis Mõttus.

22-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil pälvis esimese koha Steven Sumberg (51.44), edestades Martin Karrot (+0.00) ja Simon Suppit (+0.01). Naiste konkurentsis olid parimad Marta Mõttus (53.06), Merit Nõmmiste (+1.21) ja Melissa Kivi (+1.37).

Lastesõidus jõudsid poiste seas kolme parema sekka Joosep Mitt, Rutmar Sepp ja Robert Vuin ning tüdrukute hulgas Mari Nõmtak, Gretchen-Marii Allik ja Elina Aulik.

Europark Estonian Cup rattamaratonide sarja üldarvestuses võidutses Vaidem 7981 punktiga. Teise koha teenis Mõttus (7945 punkti) ja kolmanda Tarvis (7945). Mariine Auto naiste üldarvestuses olid kolm paremat Mõttus (7757), Uibokand (7593) ja Ott (7553). LOOK mäekuninga arvestuses võidutses Vaidem, SFS vahefiniši arvestuses Mõttus ning Hansgrohe kiirenduskilomeetril Mõttus ja Annabrit Prants.

Segafredo arvestuses pälvisid esimesed kohad Anita Muižniece ja Virgo Karu, Gardena poolmaratoni arvestuses võitis Karro ning Jetoil lastesõitude võidud teenisid üldarvestuses Carl Christer Irbe ja Sofija Šaicane. Võistkondlikult oli parim Hawaii Express meeskond ja naiskondlikult Velohunt Sparta naiskond.

Europark Estonian Cup Rattamaratonide sarja peakorraldaja Allar Tõnissaar tänas kõiki 25. juubelihooajal võistlustel osalenud sportlaseid ja kõikide etappide korraldajaid. Ta lisas, et uuel hooajal jätkatakse gravel distantsidega ehk kuuest sarja kuuluval etapil püütakse kolmel teha lihtsamad rajad, kus on võimalik gravel rattaga võistelda. Lisaks jätkatakse koostööd lätlastega, ent kahe etapi asemel jääb vaid üks, mis toimub Valga-Valkas.

Toimetaja: Henrik Laever

