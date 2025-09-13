X!

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

Jalgrattasport
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri eelviimase etapi (Robledo de Chavela - Bola del Mundo; 165,6 km) võitis üldliider Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), kes kindlustas nõnda ka kokkuvõttes esikoha.

Viis mäetippu sundisid rattureid viimasel mägisel etapil kerkima kokku üle 4200 meetri, laupäevane sõit lõppes karmi Bola del Mundo (12,3 km, 8,9%) tõusuga, mis oli koos 13. etapi Angliruga tänavuse Vuelta ainsaks hors categorie ehk kategooriaväliseks tõusuks.

Üldarvestuses Joao Almeidat (UAE Team Emirates XRG) etapi eel 44 sekundiga edestanud Vingegaard püsis lõputõusul kõrget tempot hoida üritanud portugallase selja taga ning ründas ise kilomeeter enne finišit, jõudes pärale 11 sekundit enne meeskonnakaaslast Sepp Kussi.

Almeidast möödusid Bola del Mundo viimasel paarisajal meetril ka Jai Hindley (UAE Team Emirates XRG; +0.13) ning Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.18), portugallane kaotas taanlasele lõpuks 22 sekundiga. Madis Mihkels (EF Education-Easypost) jäi võitjast maha 34 minutiga ning sai etapi kokkuvõttes 128. koha.

Karjääri esimese Vuelta ning üldse kolmanda suurtuuri võidu kindlustanud Vingegaard edestab enne pühapäeval Madridis sprindifinišiga lõppevat etappi Almeidat minuti ja 16 sekundiga. Pidcock lõpetab esmakordselt oma karjääri jooksul suurtuuri esikolmikus.

Toimetaja: Anders Nõmm

