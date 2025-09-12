Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

Ka avaetapi Itaalias ning kaheksanda etapi Zaragozas võitnud Philipsen edestas reedeses finišisprindis taanlast Mads Pederseni (Lidl-Trek) ning Venezuela sprinterit Orluis Aulari (Movistar). Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) oli veel viimase kilomeetri alguses heal positsioonil, ent jäi siis lõksu ning ei saanud lõpusprindis kaasa teha. Protokolli läks kirja 37. koht.

"Teadsime, milline see etapp on. Meie meeskond ajastas kõike suurepäraselt ning vedas viimase kilomeetri hiilgavalt. Kannatasin lahtivedajate tuules, aga nägin finišijoont ja andsin endast kõik. Peame üritama võidusoonele jääda ning loodame tänast pühapäeval taas korrata, sest need on olnud karmid kolm nädalat," rääkis Philipsen.

Velotuuri üldliider Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) üllatas etapi keskel Salamancas olnud vahefinišis oma lähimat jälitajat Joao Almeidat (UAE Team Emirates - XRG), kui sai tšehhist jooksiku Jakub Otruba järel neli boonussekundit ning kasvatas kokkuvõttes oma edu nüüd 44 sekundile.

Vuelta võitja selgub laupäevasel 164-kilomeetrisel etapil, mis lõppeb Bola del Mundo mäe tipus. Kokku on karmil etapil tõusumeetreid 4116. Velotuur lõppeb pühapäeval sprindifinišiga Madridis.