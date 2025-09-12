Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

Eesti aja järgi öösel vastu reedet sai lõpu WNBA ehk naiste NBA põhihooaeg. Las Vegas Aces lõpetas hooaja võimsa võiduga, aga läänekonverentsis teenis enim võite Minnesota Lynx ja idakonverentsis Atlanta Dream.

Maikuu alguses alanud hooaja viimasel mängupäeval peeti neli kohtumist ning Las Vegas Aces lõpetas hooaja vinge esitusega, kui alistas võõrsil Los Anglese Sparksi 103:75. Las Vegase naiskond püstitas uue WNBA rekordi, tabades kolmepunktijoone tagant 22 viset.

Kolmel korral WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud A'ja Wilson tõestas taaskord võimu, kui tegi 23 punkti ja 19 lauapalliga kaksikduubli. Wilson tabas ise kaugviskeid kolmest kolm, Jewell Loyd tabas kaugelt seitse korda ning Jackie Young viis korda. Seejuures tegi Young 17 punkti ja 12 resultatiivse sööduga kaksikduubli, kolm kolmest tabanud Chelsea Gray tegi sama, kui kogus 15 punkti ja kümme korvisöötu.

Acesi jaoks oli see 16. järjestikune võit, mis on WNBA ajaloos pikkuselt teine võiduseeria - Phoenix Mercury jõudis 2014. aastal samuti 16 järjestikuse võiduni. Rekord kuulub aga legendaarsele 2001. aasta Los Angeles Sparksile, kes võitis ühel hetkel 18 mängu järjest. Nii Mercury kui Sparks võitsid tol aastal ka meistritiitli, Aces on viimase kolme aasta jooksul meistriks tulnud kaks korda.

Minnesota Lynx lõpetas hooaja kõige võidukama naiskonnana, kui öösel vastu reedet teeniti Golden State Valkyriesi üle 72:53. Lynx võitis tänavu 44 mängu ja kaotas kümme, sama tulemusega lõpetasid Aces ning idakonverentsi liider Atlanta Dream.

Lynxi äärenaine Napheesa Collier tegi suure avalduse oma esimese MVP-auhinna saamiseks, kui temast sai WNBA ajaloo teine mängija, kes liitunud nn 50-40-90 klubiga. Collier tabas sel hooajal väljakult 50-protsendilise täpsusega, kolmesejoone tagant 40-protsendilise eduga ning vabaviskejoonelt 90-protsendiliselt. Varasemalt on sellega hakkama saanud ainult Elena Delle Donne.

"Seda on vaid ühe korra tehtud ja see mängija oli MVP," sõnas Minnesota peatreener Cheryl Reeve. "Phee väärib seda tunnustust, numbrid ei valeta. 50-40-90 on ajalooline saavutus ja ma ei tea, millal see järgmist korda juhtub."

Aasta uustulnuka auhinna võidab suure tõenäosusega Dallas Wingsi mängujuht Paige Bueckers, kes kogus 35 mängus keskmiselt 19,1 punkti, 5,3 korvisöötu, 3,8 lauapalli ja 1,6 vahetlõiget. Wings kogus sel hooajal aga ainult kümme võitu ning jäi Chicago Skyga jagama liigatabeli viimast rida.

WNBA play-off'id algavad veerandfinaalidest: esinumber Lynx kohtub kaheksanda koha saanud Valkyriesiga, Aces läheb vastamisi Seattle Stormiga, Atlanta Dream kohtub Indiana Feveriga ning Phoenix Mercury New York Libertyga. Finaalseeria algab 3. oktoobril ning selle neljas kohtumine toimub 10. oktoobril.

WNBA mängijad valmistuvad tööseisakuks

Eelmise aasta sügisel otsustas WNBA mängijate ühing loobuda senisest kollektiivlepingust liigaga ning leping saab ametlikult lõpu 31. oktoobril. Suve lõpus hakati aina enam rääkima potentsiaalsest tööseisakust, nagu NBA mängijate ühing 2011. aastal korraldas.

WNBA-s pole varasemalt tööseisakut juhtunud, kuid 2003. aastal venis draft ja eelhooaeg lepinguarutelude tõttu.

Naiste NBA populaarsus on aga viimastel aastatel teinud märgilise hüppe ning liigasse on tulnud mitu noort staari, näiteks Caitlin Clark, Angel Reese ja eelmainitud Paige Bueckers. Liigas mängib sel hooajal 13 naiskonda, kuid järgmisest hooajast liituvad ka Toronto Tempo ja Portland Fire. Ka see muudab kollektiivlepingu sõlmimist, sest lähitulevikus on oodata veel liitujaid.

WNBA ja liiga kohtusid juulis tähtede mängu nädalavahetusel, aga mängijate ühingu juhatusse kuuluvad Breanna Stewart ja Napheesa Collier kutsusid neid kohtumis "ajaraiskamiseks", sest osapooled olid üksteisest läbirääkimistel niivõrd kaugel. Mängijad kandsid tähtede mängu eel soojendussärke, millele oli kirjutatud "Pay us what you owe us" ("Makske meile, mida võlgnete" - toim).

Liiga sõlmis äsja 11 aasta pikkuse meedialepingu, mille koguväärtus on 2,2 miljardit USA dollarit. Kui järgmisel aastal mängib liigas 15 naiskonda, siis 2030. aastaks on eesmärk see number kasvatada 18 naiskonnaks - klubid tulevad veel Clevelandi, Detroiti ja Philadelphiasse.

Kui mängijate ühing ja WNBA ei jõua enne järgmise hooaja algust uue kollektiivlepinguni, on tööseisak üks mõjukas faktor, mida mängijad läbirääkimistes kasutada saavad.