Hiilgav viskepäev tõi Minnesotale WNBA rekordvõidu

Põhiturniiri võidu kursil liikuv Minnesota tabas laupäeval 2022. ja 2023. aastal WNBA meistriks kroonitud Las Vegase vastu 27 kaugviskest 17, üldse tabati väljakult viskeid 59-protsendiliselt (42/71). Minnesota 53-punktiline üleolek tähistab WNBA ajaloo suurimat võõrsilvõitu.

Eriti võimas oli Minnesota avapoolaeg, kui Kayla McBride tabas kõik oma kaheksa kaugviset ning võistkond tervikuna 14 kaugviskest 13. Poolajaks juhtis Lynx 67:33. McBride lõpetaski mängu 24 punktiga, Napheesa Collier ja Jessica Shepard lisasid 18 punkti. Las Vegase täht, kolmekordne liiga kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson piirdus laupäeval kümne silmaga.

WNBA põhihooajal mängivad kõik 13 naiskonda 44 mängu, Minnesota liigub 24 võidu ja viie kaotusega esikoha poole. Neile järgnevad New York Liberty (17-10), Atlanta Dream (17-11), Phoenix Mercury (16-11) ning Indiana Fever ja Seattle Storm (mõlemad 16-12). Collier on sel hooajal keskmiselt visanud 23,5 ning Wilson 21,6 punkti; resultatiivsustabelis on nende järel kolmas Los Angeles Sparksi tagamängija Kelsey Plum 20,3 punktiga.

Paaril viimasel aastal naiste korvpalli suurimaks staariks olnud Caitlin Clarkil pole tänavu statistiliselt olnud nii tugev aasta kui debüüthooajal: kui mullu kogus Clark 42-protsendilise visketabavuse juures keskmiselt 19,2 punkti ja 8,4 resultatiivset söötu, siis sel hooajal on ta viskeid tabanud 36-protsendiliselt ning kogunud keskmiselt 16,5 punkti ja 8,8 korvisöötu. Praegu ravib Clark kubemelihase vigastust.