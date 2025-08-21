X!

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

Korvpall
Paige Bueckers
Paige Bueckers Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalli naiste profiliigas WNBA hiilgas kolmapäeval suurepärase viskepäevaga draft'i avavalik Paige Bueckers.

Ülikoolikarjääri jooksul kõikvõimalikud individuaalsed auhinnad võitnud suvise draft'i avavalik Bueckers tabas kolmapäeval Los Angeles Sparksi vastu kõik neli kaug- ja kuus vabaviset, saatis väljakult läbi korvirõnga koguni 17 viset 21-st ning lõpetas mängu 44 punktiga.

Sellest paraku võiduks ei piisanud: tema tiimikaaslased Dallas Wingsis tabasid viskeid vaid 31-protsendiliselt (12/39) ning Bueckersi naiskond pidi tunnistama Los Angelese 81:80 paremust. Otsustava viske tabas koos lõpusireeniga Sparksi tagamängijast täht Kelsey Plum.

Bueckersi 44 punkti tähistavad WNBA uustulnukate punktirekordit; ühtlasi sai temast esimene mängija WNBA ajaloos, kes 40 või enam punkti visates tabanud väljakult viskeid vähemalt 80-protsendiliselt. 

Dallas on tänavu oma 36 mängust võitnud vaid üheksa ning minetanud võimaluse play-off'i pääseda. "Olen selle võistkonna ja meie võitlusvaimu üle uhke. Armastame üksteist: oleks lihtne üheksa võiduga olla õnnetud ja vihata tööle tulemist, aga toetame üksteist, õpime ja kasvame koos. See, mida koos ehitame, teeb mind õnnelikuks," sõnas 23-aastane Bueckers.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

20.08

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

videod

sport.err.ee uudised

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

20.08

ETV spordisaade, 20. august

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

loetumad

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo