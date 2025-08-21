Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

Ülikoolikarjääri jooksul kõikvõimalikud individuaalsed auhinnad võitnud suvise draft'i avavalik Bueckers tabas kolmapäeval Los Angeles Sparksi vastu kõik neli kaug- ja kuus vabaviset, saatis väljakult läbi korvirõnga koguni 17 viset 21-st ning lõpetas mängu 44 punktiga.

Sellest paraku võiduks ei piisanud: tema tiimikaaslased Dallas Wingsis tabasid viskeid vaid 31-protsendiliselt (12/39) ning Bueckersi naiskond pidi tunnistama Los Angelese 81:80 paremust. Otsustava viske tabas koos lõpusireeniga Sparksi tagamängijast täht Kelsey Plum.

Bueckersi 44 punkti tähistavad WNBA uustulnukate punktirekordit; ühtlasi sai temast esimene mängija WNBA ajaloos, kes 40 või enam punkti visates tabanud väljakult viskeid vähemalt 80-protsendiliselt.

Dallas on tänavu oma 36 mängust võitnud vaid üheksa ning minetanud võimaluse play-off'i pääseda. "Olen selle võistkonna ja meie võitlusvaimu üle uhke. Armastame üksteist: oleks lihtne üheksa võiduga olla õnnetud ja vihata tööle tulemist, aga toetame üksteist, õpime ja kasvame koos. See, mida koos ehitame, teeb mind õnnelikuks," sõnas 23-aastane Bueckers.