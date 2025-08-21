Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi
Korvpalli naiste profiliigas WNBA hiilgas kolmapäeval suurepärase viskepäevaga draft'i avavalik Paige Bueckers.
Ülikoolikarjääri jooksul kõikvõimalikud individuaalsed auhinnad võitnud suvise draft'i avavalik Bueckers tabas kolmapäeval Los Angeles Sparksi vastu kõik neli kaug- ja kuus vabaviset, saatis väljakult läbi korvirõnga koguni 17 viset 21-st ning lõpetas mängu 44 punktiga.
Sellest paraku võiduks ei piisanud: tema tiimikaaslased Dallas Wingsis tabasid viskeid vaid 31-protsendiliselt (12/39) ning Bueckersi naiskond pidi tunnistama Los Angelese 81:80 paremust. Otsustava viske tabas koos lõpusireeniga Sparksi tagamängijast täht Kelsey Plum.
Bueckersi 44 punkti tähistavad WNBA uustulnukate punktirekordit; ühtlasi sai temast esimene mängija WNBA ajaloos, kes 40 või enam punkti visates tabanud väljakult viskeid vähemalt 80-protsendiliselt.
Dallas on tänavu oma 36 mängust võitnud vaid üheksa ning minetanud võimaluse play-off'i pääseda. "Olen selle võistkonna ja meie võitlusvaimu üle uhke. Armastame üksteist: oleks lihtne üheksa võiduga olla õnnetud ja vihata tööle tulemist, aga toetame üksteist, õpime ja kasvame koos. See, mida koos ehitame, teeb mind õnnelikuks," sõnas 23-aastane Bueckers.
