Leedulanna valiti WNBA draft'is viiendana, Bueckers oodatult esimene

23-aastane Bueckers veetis Connecticuti ülikoolis viis aastat, kuid hooaeg 2022/23 tuli tal vigastuse tõttu vahele jätta. Nelja hooajaga jäi 183-sentimeetrise mängujuhi arvele keskmiselt 19,8 punkti, 4,7 lauapalli ja 4,6 resultatiivset söötu ning sisuliselt kõik individuaalsed auhinnad, mida NCAA-s võimalik võita. Sel kevadel võitis ta ka seni puudu olnud NCAA meistritiitli.

Esmaspäevases draft'is esimesena valida saanud Dallas Wings kutsus Bueckersi mõistagi ka esimesena lavale. "Väga varakult oli selge, et valik oli Paige ja ainult Paige. Ta on niivõrd eriline mängija," kinnitas ESPN-ile Wingsi pealik Curt Miller.

"Vestlused Wingsiga olid lühikesed, aga ütlesin neile, et tahan sellele organisatsioonile pühenduda. Dallas on spordilinn, ootan väga toetust, uues linnas olemist ja kogu võistkonnaga uute väljakutsete vallutamist. Meil on head mängijad, head omanikud, head treenerid. Olen väga elevil," tõdes Bueckers. Wings võitis eelmisel põhihooajal 40 mängust vaid üheksa.

Seattle Storm valis teisena kahemeetrise prantslanna Dominique Malonga, kes on 19-aastasena juba mitu hooaega säranud Prantsusmaa kõrgliigas ja kuulus ka Pariisi olümpial hõbeda võitnud koondise koosseisu. Washington Mystics valis kolmandana Sonia Citroni ja neljandana Kiki Iriafeni, viiendana osutus uue naiskonna Golden State Valkyriesi poolt valituks Malonga endine tiimikaaslane Prantsusmaal, leedulanna Juste Jocyte.

19-aastane ja 188 cm pikk Jocyte viskas Leedu kõrgliigas oma debüüdil kõigest 13-aastasena 21 punkti, jagas viis resultatiivset söötu, võttis viis lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget ja sai hiljem sama vanalt kirja ka esimese mängu Leedu A-koondise eest. Prantsusmaa kõrgliigas tegi kõrgelt hinnatud leedulanna debüüdi vaid 14 aasta ja 19 päeva vanusena. Leedu naistest on draft'is enne valitud Jurgita Streimikyte 2000. aastal.