Bueckersi 35 punktist WNBA punasele laternale ei piisanud

Eelmised neli mängu peapõrutuse tõttu vahele jätnud naiste ülikoolikorvpalli ajaloo suurimaid tähti tabas kolmapäeval oma esimesed kuus viset ning lõpetas mängu 35 punktiga (visked väljakult 13/19). Temast sai Arike Ogunbowale ja Odyssey Simsi järel kolmas Dallase eest ühes mängus vähemalt 35 punkti visanud uustulnuk.

Ülejäänud Wingsi naiskond tabas aga 48 viskest vaid 16 ning vastu tuli võtta 13-punktiline kaotus. Dallas on Bueckersi debüüthooajal suurtes raskustes, sest 11 mängust on võidetud vaid üks, kolmapäevane kaotus oli naiskonnale kuuendaks järjestikuseks.

Võimsalt jätkab tiitlikaitsja New York Liberty, kes on võitnud kõik senised üheksa mängu ning keskmiselt vastastest visanud 19 punkti rohkem. Teisel kohal on Minnesoya Lynx (9-1), kes sai kolmapäeval Seattle Stormilt (6-4) oma hooaja esimese kaotuse, kui pidi tunnistama võõrustajate 94:84 paremust. Nneka Ogwumike viskas võitjate kasuks 21 punkti ja võttis kümme lauapalli; Napheesa Collier, eeldatav kandidaat liiga kõige väärtuslikuma mängija auhinnale, tõi Lynxile 25 punkti.

Rickea Jackson viskas 30 punkti, Azura Stevens lisas 19 punkti ja kümme lauapalli ning Los Angeles Sparks (4-7) alistas Las Vegas Acesi (4-4) 97:89. Las Vegase staar, kolmkordne liiga kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson pidi viimase veerandaja peavigastuse tõttu vahele jätma.