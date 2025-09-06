Caitlin Clarki hooaeg kuulutati vigastuse tõttu lõppenuks

USA üliõpilasliiga läbi aegade resultatiivseim mängija tegi mullu WNBA-s tähelennu, kui taganaine valiti liiga parimaks uustulnukaks ning kõige väärtuslikuma mängija auhinna valimisel jäi Clark neljandaks.

23-aastane Clark alustas tänavust hooaega hästi ning tegi 17. mail ka kolmikduubli, kuid siis pidi ta viis mängu vahele jätma. Seejärel naasis ta viieks mänguks platsile, aga pidi taas järgmised viis vahele jätma. Juulis pidas ta veel neli kohtumist, aga pole pärast 17. juulit enam Indiana Feveri koosseisus olnud ja reedel teatas klubi, et Clarki hooaeg jääbki kubemevigastuse tõttu katki.

"Lootsin, et saan teiega paremaid uudiseid jagada, aga ma ei mängi enam sel hooajal," ütles Clark.

"Olen iga päev tunde saalis veetnud ja töötanud selle nimel, et väljakule naasta. Sõna "pettumus" ei selgita seda, mida ma tunnen. Tahan tänada kõiki, kes mind teotanud on," lisas tagamängija. "See on olnud väga frustreeriv, aga ka halvas leidub head. Fännid toetasid mind ja Feverit, see tegi mind väga rõõmsaks. Olen väga uhke, kuidas naiskond on katsumustega hakkama saanud ja nüüd on aeg hooaeg lõpetada ning play-off'i koht kindlustada."

Clark käis Feveri eest platsil 13 mängus ning sai keskmiselt 31,1 minutit mänguaega. Selle aja jooksul kogus ta 16,5 punkti, 8,8 resultatiivset söötu, 5,0 lauapalli ja 1,6 vaheltlõiget. Võrreldes eelmise hooajaga on pea kõik näitajad kehvemad, lisaks langes tema kaugviseteprotsent 34,4-lt 27,9 peale.

Indiana on idakonverentsis võitnud 22 mängu ja kaotanud 20, sellega hoitakse seitsmendat kohta. Play-off'i pääseb kaheksa naiskonda. Põhihooaeg lõppeb 12. septembril, finaalseeria algab 3. oktoobril.