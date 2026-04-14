X!

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

WNBA komissar Cathy Engelbert ja Azzi Fudd esmaspäevasel galal Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Esmaspäeval toimunud Põhja-Ameerika naiste korvpalli profiliiga WNBA talendikorje ehk draft'i avavalikuks osutus Connecticuti ülikool täht Azzi Fudd.

WNBA draft'i esimese valiku õigus oli teist aastat järjest Dallas Wingsil, kes valis ka teist aastat järjest Connecticuti ülikooli tagamängija: kui mullu oli esimeseks valikuks NCAA korvpalli aegade suurimaid staare Paige Bueckers, siis tänavu Azzi Fudd.

23-aastane Fudd kogus viiel hooajal Uconni eest keskmiselt 14,7 punkti mängu kohta. Hooaja 2023/24 pidi ta põlve ristatisideme rebendi tõttu vahele jätma, aga krooniti mullu koos Bueckersiga NCAA meistriks.

Lõppenud hooajal võttis Fudd naiskonna liidrikoorma enda õlule, kui ta viskas 39 mängus keskmiselt 17,3 punkti, jagas 3,1 resultatiivset söötu, tegi 2,5 vaheltlõiget ja võttis 2,6 lauapalli. Tema kaugvisete tabavusprotsent tõusis 44,7 peale, kõigis statistilistes kategooriates püstitas ta isiklikke rekordeid ning nimetati tasuks hooaja sümboolsesse viisikusse.

Eelmisel kuul kehtima hakanud uus WNBA kollektiivleping võib nii mõnegi mullu valituks osutunud mängija kadedaks teha: draft'i avavalikuna ootab Fuddi 500 000 dollari suurune palgapäev, Minnesota Lynxi poolt teisena valitud Olivia Miles saab 466 000 ning Seattle Stormi kolmas valik, Hispaania koondislane Awa Fam 436 000 dollarit. Bueckersi mullune palgapäev oli sealjuures seitse korda väiksem kui Fuddil.

Tänavu NCAA meistriks kroonitud UCLA ülikool jättis ka draft'ile võimsa jälje, kui avaringis valiti lausa viis nende mängijat; neist esimese kuue seas kolm. Neljandana valiti Lauren Betts (Washington Mystics), viiendana Gabriela Jacquez (Chicago Sky) ja kuuendana Kiki Rice (Toronto Tempo; kõik UCLA-st).

Draft'i teises ja kolmandas ringis valitud mängijad teenivad tänu uuele kollektiivlepingule 270 000 dollarit, mis on suurem summa kui eelmise lepingu maksimaalne võimalik palk. "Tunnen end õnnistatuna ja väga tänulikuna, et saan liigaga praegu liituda. Käimas on WNBA 30. hooaeg: minu eesmärk on jätta see [WNBA] lahkudes veel paremasse seisu kui siia saabudes. Olen tänulik, aga tunnen ka vastutust," sõnas kaheksandana valitud Flau'jae Johnson.

Uus kollektiivleping on uue hooaja eel mõistagi toonud kaasa rekordilisi lepingusõlmimisi. Eelmise nädala lõpus sai Las Vegas Acesi tähest Jackie Youngist esimene WNBA mängija, kes on sõlminud miljonilepingu, päev hiljem allkirjastas Indiana Fever eelmisel hooajal liiga sümboolsesse esiviisikusse valitud Kelsey Mitchelliga 1,4-miljonilise lepingu. Miljoninaisteks on avanädalal saanud ka Brittney Griner ning uueks hooajaks liigaga liitunud Toronto Tempo tagamängijad Marina Mabrey ja Brittney Sykes.

Toimetaja: Anders Nõmm

