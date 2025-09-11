Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

Neljapäeval oli Vueltal kavas individuaalne temposõit, mille algne marsruut pindauks olema 27,2 kilomeetrit, aga turvakaalutlustel vähendati seda enam kui kaks korda ehk tegelikult sõideti 12,2 kilomeetrit.

Ganna võitis ajaga 13.00,89 ja ta edestas vaid 0,90 sekundiga austraallast Jay Vine'i (UAE Team Emirates - XRG). Kolmas oli üldarvestuses teist kohta hoidev Almeida (+7,57). Punases liidrisärgis kihutanud Vingegaard kaotas Gannale 18,02 sekundiga.

Kokkuvõttes noppis Almeida seega Vingegaardilt kümme sekundit tagasi ja kolm etappi enne velotuuri lõppu lahutab neid 40 sekundit. Kolmandana jätkab britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +2.39).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) näitas temposõidus paremuselt 135. aega, kaotust Gannale kogunes minut ja 50,44 sekundit. Kokkuvõttes on ta endiselt 126. (+3.26.01).

Reedel ootab rattureid võrdlemisi tasane etapp marsruudil Rueda - Guijuelo (161,9 km).