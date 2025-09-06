X!

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

Käsipall
Foto: Joonas Kuuskla/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Laupäeval toimus koduse käsipallihooaja esimene ametlik mäng. Viimsis mängisid superkarikale Põlva Serviti ja Viljandi.

Hooaega ilma Karl Roosna ja Kristjan Koovitita alustanud vijandlastel oli laupäeval veel üks suur puuduja, kui rahvuskoondise väravavahti Rasmus Otsa samuti postide vahel ei olnud. Vaatamata sellele alustati hästi ning võeti tugeva kaitse abil 7:4 algedu. Siis aga sai valitsev Eesti meister ja karikavõitja Serviti hoo sisse ning poolajaks särasid tablool numbrid 18:14 nende kasuks.

Teisel poolajal Põlva mehed vastaseid kaheväravalisest vahest lähemale ei lasknud ning mängu parimaks valitud Mathias Rebase väravate abil võeti lõpuks kindel 33:26 võit ja viidi superkarikas koju.

Rebane viskas Serviti kasuks 11 väravat, Viljandi parimana Hendrik Koks 10 väravat. 

"Mäng oli täna hooaja esimesele kohtumisele omaselt rabe," alustas Rebane. "Saime niipalju kaheminutilisi karistusi, et täielikult oma mängu käima ei saanudki. Lõpuks suutsime ikka vastased oma tempo ja vahetustega murda. Viljandil andis Rasmus Otsa puudumine korralikult tunda."

Meistriliiga mängudega tehakse algust kolmapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

