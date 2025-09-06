Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

Pajur oli seejuures peagrupi parim, mis kaotas soolovõidu teeninud itaallasele Nicolas Milesile (Arkea – B&B Hotels Continentale; 3:30.12) kaheksa sekundiga. Kolmandana finišeeris itaallane Davide Stella (UAE Teami Emirates Gen Z).

"Ausalt öeldes on peale kõiki eelnevaid aastaid see teine koht minu jaoks võit, sest ma lõpuks võitsin sprindi, kuid kahjuks jäi üks jooksik siiski ette," rääkis eestlane. "Peale esimest etappi sain suure enesekindluse süsti, sest ma olin ikka mega kõva ja põhimõtteliselt ainuke "suur" sprinter grupis."

"Teine etapp oli minu jaoks väga lihtne. Eesmärk oli hoida nii madalat võimsust kui võimalik ja lõpus finišit panna. Finiš ise oli hektline nagu finišid ikka. Oli paar suuremat kukkumist, aga tiim tegi megahea töö ja hoidis mind kogu aeg ohutult grupi ees. Sain täpselt 200 meetrit enne finišit sprinti alustada ja peale seda ei näinud enam kedagi külgedelt tulemas," lisas Pajur.

Velotuuri üldarvestuses kerkis liidriks Milesi. Teisena jätkab itaallane Marco Manenti (Team Hoppla; +0.08) ja kolmandana Horvaatia rattur Nicolas Gojkovic (Pogi Team Gusto Ljubljana; +0.08). Pajur on neljas (+0.08). Laupäeval on velotuuril kavas 155-kilomeetrine etapp.

Martin Laas Autor/allikas: Quick Pro Team/Eesti Jalgratturite Liit/Facebook

Hiinas jätkuval Shanghai velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (94,8 km) teenis Martin Laas (Quick Pro Team) kolmanda koha. Eestlast edestasid vaid serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini; 1:55.41) ja Ecuadori rattur Cristian David Pita (Huansheng – Vonoa – Tiashan Sport Team). Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) sai viienda, Karl Patrick Lauk 50., Gleb Karpenko 86., Oskar Nisu 101. ja Oskar Küüt (kõik Quick Pro Team) 112. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkavad kolme parema hulgas Pita, Rajovic (+0.01) ja uusmeremaalane Luke Mudgway (Li Ning Star; +0.12). Laas (+0.14) on neljandal, Vahtra (+0.18) 14., Lauk (+0.18) 51., Karpenko (+0.53) 90., Nisu (+1.47) 102. ja Küüt (+10.52) 113. positsioonil. Pühapäeval on velotuuril kavas 88-kilomeetrine finaaletapp.

Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) pälvis Istanbuli velotuuri (UCI 2.1) esimesel grupisõiduetapil (150,1 km) grupifinišis 12. koha, kerkides üldarvestuses viiendale positsioonile. Võidu teenis belglane Mauro Cuylits (Lotto; 3:43.38), kes läheb teisele grupisõiduetapile vastu liidrisärgis. Taaramäe jääb temast kokkuvõttes kolme sekundi kaugusele. Teisel etapil on pikkust 165,7 kilomeetrit.