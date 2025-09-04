X!

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

Mullu valis Charles Barkley oma võistkonda Alperen Sengüni, Shai Gilgeous-Alexanderi, Victor Wembanyama, Nikola Jokici, Karl-Anthony Townsi ja Pascal Siakami Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliiga NBA teatas, et tuleval hooajal jätkatakse tähtede mängu nädalavahetusel miniturniiriga, aga üks kolmest tiimist pannakse kokku rahvusvahelistest mängijatest.

Alates 1951. aastast korraldatud tähtede mängu peeti kuni 2017. aastani kohtumisena lääne- ja idakonverentsi parimate mängijate vahel, aga pärast seda on NBA igal aastal šõumängu ülesehitust muutnud. Mullu liiguti nn turniiriformaadi peale, millega jätkatakse ka tuleval hooajal, kuid mõne muudatusega.

Kui mullu pandi tähtede mängul kokku neli kaheksaliikmelist meeskonda, kellest üks pandi kokku reedese noormängijate mängu põhjal, siis tänavu osaleb turniiril kolm võistkonda: kaks ameeriklaste tiimi ja üks tiim koosneb muu maailma tippudest.

Eelmisel aastal paigutati neli meeskonda poolfinaalidesse ning kohtumised kestsid 40 punktini, aga tuleva aasta 15. veebruaril mängivad kõik kolm meeskonda omavahel läbi ning üks kohtumine kestab 12 minutit. Ühe muudatusena tuuakse tähtede mäng aga pühapäevalt laupäeva peale ning algusaeg võiks teha korvpallipeo ka Eesti fännidele vaadatavamaks.

NBA juht Adam Silver rääkis juunis, et selliseks vastasseisuks pole paremat aega ning inspiratsiooni võeti NHL-i korraldatud Nelja rahvuse turniirist. Silver on rääkinud ka sellest, et tulevane tähtede mäng toimub Milano Cortina olümpiamängude samal ajal. Lisaks toimub tähtede mäng Los Angeleses Intuit Dome'is, mis võõrustab ka LA olümpiamängude korvpalliturniiri.

"Arvestades suurt huvi, mida rahvusvaheline korvpall tekitab, oleme mängijate ühinguga arutanud kontseptsioone, mis keskenduksid sellele, et NBA mängijad saaksid esindada oma vastavaid riike," ütles Silver aprillis. "Me võistleme sellel areenil, kus toimub 2028. aastal olümpia. See annab meile suurepärase võimaluse teha traditsioonilise formaadi asemel midagi rahvusvahelist."

Rahvusvaheline tiim tuleb väga võimas, sest viimasel seitsmel hooajal on kuuel korral valitud NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks mitte-ameeriklane. 2022-23 aastal MVP auhinna pälvinud Joel Embiid on samuti pärit Kamerunist, aga otsustas USA koondist esindada.

Eelmisel aastal valiti tähtede mängule Nikola Jokic (Serbia), Giannis Antetokounmpo (Kreeka), Shai Gilgeous-Alexander (Kanada), Alperen Sengün (Türgi), Victor Wembanyama (Prantsusmaa), Karl-Anthony Towns (Dominikaani Vabariik) ja Pascal Siakam (Kamerun). Luka Doncic (Sloveenia) oli vigastatud ning tähtede hulka võiksid kerkida näiteks veel Franz Wagner (Saksamaa), Lauri Markkanen (Soome) ja Domantas Sabonis (Leedu).

NBA lisainfot ei jaganud, kuid tavapäraselt peetakse reedel nn tõusvate tähtede mäng ja laupäeval erinevad võistlused, mille hulka kuuluvad ka pealtpaneku- ja kaugviskevõistlus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

