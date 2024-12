NBA korraldab tähtede mängu asemel turniiri

Alates 1951. aastast korraldatud tähtede mängu peeti kuni 2017. aastani kohtumisena lääne- ja idakonverentsi parimate mängijate vahel, aga seejärel liiguti nn draft'i formaadi peale, kus mõlemast konverentsist valiti kapten, kes valis omale meeskonna. Kuuel järjestikusel aastal oli üheks kapteniks LeBron James, tiimi said valida veel Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ja Kevin Durant.

Mullu liikus NBA taas konverentsidevahelise mängu peale, aga lõpptulemus 211:186 pälvis omajagu kriitikat. Muuseas väljendas oma pahameelt ka liiga komissar Adam Silver, kes kutsus mängijaid üles rohkem kaitset mängima.

NBA otsustas sel hooajal aga tähtede mängu nädalavahetust muuta. Golden State Warriorsi koduareenil San Franciscos toimuv tähistus 14.-16. veebruaril algab reedel noormängijate vastasseisuga, laupäeval toimuvad kaugviskevõistlus ja pealtpanekuvõistlus, aga pühapäevase mängu asemel peetakse hoopis turniir.

Turniiril osalevad neli kaheksaliikmelist meeskonda, kolm neist koosnevad tähtedest ning viimane meeskond moodustatakse noormängijate mängu parimatest. Meeskonnad paigutatakse poolfinaalidesse ning kohtumise võidab see meeskond, kes esimesena 40 punktini jõuab.

Kaptenid on NBA legendidest kommentaatorid Charles Barkley, Shaquille O'Neal ja Kenny Smith, kes valivad oma koosseisu. Noormängijate meeskonda esindab WNBA legend Candace Parker ning treeneriteks on mõlema konverentsi parima meeskonna treenerid.

Mitmed mängijad on varasemalt samuti väljendanud, et tähtede mäng vajaks muudatusi, et seda põnevamaks muuta. Kevin Durantilt küsiti aga pärast NBA kuulutatud muudatust, mida ta uuest korraldusest arvab ning Sunsi täht tagasi ei hoidnud. "Vihkan seda, absoluutselt vihkan seda. Kohutav. Me peaks lihtsalt ida ja lääne peale tagasi minema," sõnas Durant.