NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

Korvpall
Kevin Durant 2025. aasta NBA tähtede mängu trofeega
Kevin Durant 2025. aasta NBA tähtede mängu trofeega
Korvpall

USA telejaam NBC on veebruarikuise korvpalliliiga NBA tähtede mängu sidunud Milano Cortina taliolümpiaga ning seetõttu algab šõumäng ka Euroopa korvpallipubliku jaoks tavapärasest sõbralikumal ajal.

Alates 1951. aastast korraldatud tähtede mängu peeti kuni 2017. aastani kohtumisena lääne- ja idakonverentsi parimate mängijate vahel, aga pärast seda on NBA igal aastal šõumängu ülesehitust muutnud. Mullu pandi tähtede mängul kokku neli meeskonda, tänavu osaleb turniiril aga kolm kaheksaliikmelist võistkonda: kaks ameeriklaste tiimi ja üks tiim koosneb muu maailma tippudest.

Teisipäeval kinnitas NBA, et veebruarikuine tähtede mäng on nn positsioonivaba ehk kui varem nimetati mängule kaks tagamängijat kolme pikaga, siis sel korral alustavad viis enim hääli teeninud mängijat sõltumata oma positsioonist ning pingile pääsevad samuti seitse enim hääli teeninud mängijat.

Kokku osaleb tähtede mängul 24 meest, aga kui hääled on ameeriklaste või muu maailma poole kaldu, nimetab lisamängijad NBA komissar Adam Silver ehk kui enim hääli teenivad näiteks 14 ameeriklast ja 10 muu maailma esindajat, kutsub Silver ameeriklaste tiimi kaks lisamängijat jne.

Ühtlasi toimub selle hooaja tähtede mäng samaaegselt Milano Cortina taliolümpiamängudega ning seetõttu muudeti ka šõumängu algusaega. Kui tavaliselt on tähtede mängu nädalavahetuse põhikohtumine alanud idaranniku aja järgi kell 20 ehk Eesti aja järgi kell 3 öösel, siis seekord on nii tähtede mängu kui OM-i teleõigusi omav NBC ülekande sidunud USA jäähokimeeskonna kohtumisega: kui USA mehed oma hokimatši lõpetavad, algab tähtede mäng idaranniku aja järgi kell 17 ehk Eestis täpselt südaööl.

Toimetaja: Anders Nõmm

